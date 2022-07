Dopo anni di successi prodotti per altri, arriva “Level one”, il primo progetto discografico di CanovA

CanovA, dopo anni in cui ha prodotto praticamente il gotha della musica italiana partendo da Tiziano Ferro e passando per Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia e Marco Mengoni, tra gli altri mettendo a segno anche collaborazioni internazionali con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend e Alicia Keys, è pronto a a far conoscere in maniera più ampia il proprio progetto da Producer iniziato negli scorsi mesi con collaborazioni molto importanti.

Il lavoro di questi mesi confluirà infatti in Level one, 7 brani di cui 5 inediti, in uscita venerdì 15 luglio per Columbia Records / Sony Music Italy.

All’interno ovviamente le canzoni che, un po’ a sorpresa, hanno dato il via a questa nuova avventura di CanovA, Sorpresa feat. Nayt e Benedetto l’inferno, nato dall’incontro tra Gianna Nannini e Rosa Chemical.

Nelle nuove tracce trovano spazio altre collaborazioni inattese con artisti che hanno fatto la storia dell’urban e del pop italiano, da Fabri Fibra a Giorgia, da Luca Carboni a Tredici Pietro a Vegas Jones, affiancati dagli emergenti Ormai e Lacray. Questa la tracklist:

“In Fissa” (feat. Fabri Fibra, Ormai) “Squarciagola” (feat. Luca Carboni, Lacray) “Maria” (feat. Tredici Pietro) “GSM” (feat. Vegas Jones) “Nirvana” (feat. Giorgia, Ormai) “Benedetto l’inferno” (feat. Gianna Nannini, Rosa Chemical) “Sorpresa” (feat. Nayt)

Ecco come racconta il disco CanovA stesso:

Il mio primo disco da artista coincide con il mio ritorno a Milano dopo 10 anni passati a Los Angeles. Mi piaceva essere al centro di un progetto che creasse connessioni e collaborazioni inaspettate. Ho scelto come titolo ‘Level One’ perché è il primo tassello di questo mio percorso e perché ho sempre vissuto il creare musica come un videogioco, in cui devi provare un livello 10 volte, morirne 100, prima di passare al successivo.

Nell’attesa di ascoltare questo progetto venerdì, ricordiamo che le produzioni di Michele Canova hanno totalizzato oltre 18 milioni di album venduti che gli sono valsi 7 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino. I brani da lui prodotti hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 2 miliardi di streaming su Spotify.

Nel 2020 inoltre ha fondato la sua etichetta discografica, CANOVA REC.