Cannella: fuori “Ore Piccole”, il nuovo album del cantautore romano

E’ uscito lo scorso 7 maggio il nuovo album di Cannella Ore Piccole, secondo disco del giovane cantautore romano pupillo dell’etichetta Honiro Records e che nel 2018 partecipò a Sanremo Giovani.

L’album è stato anticipato da cinque singoli: Fiori Blu, Casa Tua, La Mia Roma, Ti Volevo Raccontare e Foro Italico. I brani hanno raccolto complessivamente oltre il milione e mezzo di streams su Spotify e oltre 500.000 views su Youtube, proiettando Cannella come una delle proposte più promettenti per l’indie pop italiano.

A queste si aggiungono altri cinque inediti, tra cui Balla Così, realizzata in collaborazione con gli Zero Assoluto.

Il titolo Ore Piccole è un chiaro riferimento riferimento alla sua vita notturna, vissuta (quando era possibile) tra locali, bevute e amici.

In questo ultimo anno, mentre la città dormiva, Cannella ha passato le notti chiuso in casa. Notti tutte uguali, dove le ore si fanno piccole e difficili da distinguere l’una dall’altra.

Ore Piccole è un disco molto personale con cui l’artista romano racconta le sue imperfezioni, i suoi errori e l’amarezza della solitudine. Uno dei nodi principali è il contrasto tra la paura ossessiva di rimanere soli e le difficoltà a legarsi a qualcuno.

Ma con la musica Cannella riesce ad aprirsi davvero, a trovare quelle parole e quei sentimenti sepolti dentro la sua anima. Lo fa usando frasi dirette, o raccontando momenti, belli o brutti vissuti prima, durante e dopo il lockdown,

Il risultato sono canzoni di un pop lucente e cristallino, prodotte da Marta Venturini, capace di costruire arrangiamenti freschi e coinvolgenti, con elementi riconducibili al primo cantautorato italiano.

Le chitarre e i synth sono i protagonisti assoluti delle canzoni presenti in Ore Piccole, dando le giuste sfumature al processo catartico dell’artista, per un disco leggero e profondo allo stesso tempo.

CANNELLA ORE PICCOLE – TRACK BY TRACK

Bombe Atomiche

Temi dalle atmosfere sognanti culminano in ritornelli energici e solari, perché anche una relazione è fatta di alti e bassi. Pad e synth dettano le tempistiche di questo alternarsi.

“Se non fossi così bravo a farti la guerra non ci sarebbe mai pace tra di noi”

Foro Italico

Nel mezzo del traffico dell’ora di punta di Roma, Cannella torna dalla sua ragazza dopo aver capito i suoi errori e di non riuscire a sopportare la solitudine. Continui cambi ritmi di batteria rendono la canzone viva, mantenendo sempre alta l’attenzione di chi ascolta.

“Se conosci un modo ti prego aiutami a levarmi l’ansia di dosso”

Balla Così

Una preziosa collaborazione che crea linea diretta tra due generazioni di Pop. Brano dall’arrangiamento articolati e calorosi che non intaccano la scorrevolezza del brano.

“Cerco solo te quando mi manca l’aria, quando mi sento piccolo come un granello di sabbia”

Fiori Blu

Ultimo singolo che ha anticipato l’uscita dell’album. Brano dalle fortI connotazioni synth pop, costruita per affrontare le giornate storte, sognando a occhi aperti eventi in grande, da realizzare in luoghi lontani. Il testo, apparentemente semplice, evoca immagini positive e concilianti. La produzione trova in synth sognanti, in un beat asciutto e ritmato e in arpeggi cristallini gli ingredienti giusti per dare vita a una canzone ariosa e raggiante.

“Mi ricorderò di dirti quanto stai bene, quanto sto bene con te”

Millesettecento

Ballad con un testo sincero e mieloso in cui Cannella esprime tutto il suo amore verso la propria ragazza. Un pianoforte è al centro dell’impalcatura armonica del brano. A temi semplici e minimali si susseguono ritornelli caldi e spaziosi con anche cambi di tono .

“E non c’ho mica voglia di cercarne un’altra che t’assomigli in tutto e di costringerla ad essere te”

La Mia Roma

Un arpeggio di chitarra accompagna costantemente una canzone che mischia sonorità synth anni ’80 con il nuovo pop dei nostri giorni. In questo singolo (il terzo uscito) Cannella ha sviluppato una linea melodica articolata e di grande originalità.

“E non so dirti com’è che anche quando sbaglio strada arrivo sempre da te”

Ti Volevo Raccontare

Una canzone per l’estate, dalle atmosfere anni ’90 e un ritornello-tormentone. Sembrerebbero i presupposti ideali per qualcosa di leggero e invece non è così: Ti Volevo Raccontare, secondo singolo del disco, è un brano con un testo introspettivo, forse il più personale e tra i più riusciti di tutto l’album. Un ossimoro riuscitissimo.

“Ancora scappo dalla solitudine, dalla realtà e da ogni mia abitudine”

Casa Tua

Quarto singolo uscito a fine 2020, probabilmente è la canzone più romantica di tutto l’album, chitarre calde accompagnano parole che tutti vorrebbero sentirsi dire: La mia vita è casa tua. Per questa canzone è stato girato un video di grande suggestione su una Roma vista dall’alto e illuminata dal tramonto.

“La mia vita è casa tua e puoi venire quando vuoi, lo sai”

Chiusi

Una canzone dal retrogusto amaro con arrangiamenti còratissimi. Immagini e pensieri evocativi si sovrappongono l’uno sull’altro : litigi notturni, serrande dei negozi di una città chiusa per il lockdown. Un assolo di chitarra graffia i pensieri malinconici.

“Ti parlerò ancora con gli occhi e la bocca chiusi”

Un Finale Migliore

Chitarre dagli arpeggi caldi e intimi insieme a linee ritmiche delicatissime accompagnano Cannella racconta la lontananza dalla propria ragazza in un momenti di crisi.

“Dai riscrivilo tu un finale migliore dove resti qua e non te ne vai più via”

Foto di Lorenzo Piermattei