Cambio data e location: Tananai va dal Fabrique al Forum nel giorno del suo compleanno

Tananai tour.

Dopo l’uscita dell’album Rave, Eclissi (leggi qui) e il singolo Baby Goddamn quarto più ascoltato in italia nel 2022, Tananai cambia data e location per la tappa milanese del suo prossimo tour.

La data del 18 maggio al Fabrique è andata sold out e l’evento è stato spostato al Mediolanum Forum di Assago (MI) l’8 maggio, giorno del 28° compleanno dell’artista.

I biglietti precedentemente acquistati per il live al Fabrique del 18 maggio 2023 restano validi per la nuova venue. I biglietti per il live al Mediolanum Forum saranno in prevendita dalle ore 18:00 di oggi 2 dicembre su Ticketone e nei punti vendita abituali.

TANANAI CALENDARIO RAVE, ECLISSI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – NUOVA VENUE E DATA

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

