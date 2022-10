Nel giorno dell’uscita di Call of Duty Modern Warfare II Sfera Ebbasta svela la playlist perfetta per giocare

Nel giorno dell’uscita Call of Duty Modern Warfare II, videogioco tra i più attesi dai gamer di tutto il mondo, Sfera Ebbasta lancia la sua playlist perfetta per accompagnare i giocatori in questa nuova avventura.

Call of Duty: Modern Warfare II è finalmente arrivato e per celebrare il lancio di uno dei videogiochi più attesi dell’anno, la community italiana si è ritrovata su Twitch, dove molti streamer hanno mostrato e raccontato il nuovo capitolo della saga al proprio pubblico.

Grande appassionato del gioco Sfera Ebbasta è fortemente legato al mondo del gaming: nel 2021 l’artista è stato il più ascoltato su Spotify sulle console da gaming in Italia.

In diretta Twitch con Moonryde Sfera il rapper ha dato vita a un livestream in cui, oltre a giocare insieme nella modalità multiplayer di Modern Warfare II, ha parlato con l’amico del rapporto con la serie e del ruolo della musica nei videogiochi.

Il rapper più amato dai gamer italiani ha giocato al nuovo capitolo dell’iconica saga in diretta su Twitch e ha parlato delle canzoni che ascolta per caricarsi prima di un match nel gioco.

Ecco la sua playlist!