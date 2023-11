Calcutta annuncia le date del “Relax tour estivo 2024”. Si parte da Lignano Sabbiadoro

Calcutta tour 2024. Dopo l’esordio al primo posto della classifica FIMI album con il suo nuovo disco di inediti, “Relax“, il cantautore annuncia le date del Relax tour estivo 2024, 13 concerti nelle principali città italiane che faranno tappa anche in diversi festival.

L’artista nato a Latina annuncia tra l’altro le nuove date live ad un mese dalla partenza del suo tour nei palasport, prevista per il mese di dicembre, con date che sono già da tempo tutte sold out.

I biglietti per il tour 2024, concerti in cui Calcutta presenterà ovviamente sia i brani dell’ultimo disco che i suoi successi passati, saranno in vendita dalle 11 di giovedì 9 novembre al link qui sotto.





Calcutta Tour 2024

Qui a seguire le date del Relax tour estivo 2024: