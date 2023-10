Calcutta invade la Darsena di Milano di “Relax” e lancia “2minuti” come singolo

Calcutta 2minuti testo e significato del brano, primo singolo estratto dall’album “Relax” fuori dal 20 ottobre 2023.

Dall’ultimo apparizione discografica del cantautore sono passati cinque anni, era infatti il 2018. Cinque anni in cui Calcutta ha comunque collaborato sia come autore che per dei featuring con altri artisti.

Il nuovo disco, come da titolo, senza fretta, con calma e “Relax” arriva ora, venerdì 20 ottobre 2023 per Bomba Dischi/Sony Music. Per non farsi mancare nulla questo album sarà il primo ad uscire anche per il mercato francese (Bomba Dischi/Columbia Records/Sony Music France) e da fine novembre sarà presentato in un tour già tutto sold out.

Per l’occasione la Darsena di Milano è stata tappezzata di lenzuola a tema come potete vedere nella foto a seguire.

Queste le date:

30 novembre 2023 Mantova, Pala Unical – SOLD OUT

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio – SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Calcutta 2minuti significato del brano

In contemporanea con l’uscita del nuovo album arriva in radio il primo singolo estratto, “2minuti”.

Il brano è una tipica canzone d’amore alla Calcutta con metafore tipiche della sua poetica ( “… una marea di non dirtelo”, oppure “… ho scritto un vangelo che parla di te”).

In due minuti sembra di vedere quella persona ovunque, il battito si accelera e insieme a lui anche il passo per scappare via, cambiare strada, la faccia diventa pallida e i pensieri percorrono una strada a senso unico.

CALCUTTA 2minuti testo