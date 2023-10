L’attesa è finita… a cinque anni dall’ultimo disco arriva “Relax” di Calcutta

Nel 2018 usciva “Evergreen” ultimo disco di inediti di Calcutta. L’attesa è stata lunga ma ora, dopo cinque anni, è tempo di nuova musica con l’album “Relax“.

In questi cinque anni di silenzio discografico il cantautore ha comunque continuato a scrivere e a portare avanti collaborazioni partecipando come ospite in brani di Giorgio Poi, Tommaso Paradiso & Jovanotti, Giovanni Truppi, Franco126 e Marracash, e scrivendo per e con altri (per esempio il pezzo sanremese di Ariete).

Annunciato negli scorsi mesi anche un tour nei Palasport che è già tutto sold out, queste le date:

30 novembre 2023 Mantova, Pala Unical – SOLD OUT

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio – SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Calcutta nuovo album Relax

“Relax” è il titolo del quarto disco di Calcutta, un album che sarò disponibile in formato fisico e digitale da venerdì 20 ottobre per Bomba Dischi/Sony Music.

Questo nuovo disco porta un’importante novità per Calcutta… l’album sarà infatti distribuito per la prima volta anche sul mercato francese per Bomba Dischi/Columbia Records (Sony Music France).

Questa a seguire la copertina dell’album.

Ovviamente le canzoni del nuovo disco verranno suonato dall’artista durante i live di novembre e dicembre.