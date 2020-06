Oggi, venerdì 12 giugno, Francesco Renga spegne 52 candeline. All Music Italia la scorsa settimana ha intervistato in diretta Instagram il cantautore bresciano che ha ripercorso la sua lunga carriera svelando anche qualche aneddoto.

L’artista ha recentemente pubblicato il singolo Insieme: grandi amori (ne abbiamo parlato Qui).

Per celebrare degnamente il compleanno di Francesco Renga abbiamo selezionato dieci canzoni simbolo che hanno caratterizzato il suo percorso musicale.

Decima posizione – La tua bellezza

Nel 2012, a tre anni di distanza dall’ultima volta, Francesco Renga torna al Festival di Sanremo con un brano con cui è dato come favorito. Il pezzo porta la firma dallo stesso cantautore bresciano insieme a Diego Mancino e Dario Faini.

“La tua bellezza rappresenta la perfetta sintesi del percorso che ho portato avanti in questi anni di canzoni, sia da un punto di vista della scrittura che da un punto di vista stilistico. È la terza via che inseguo da sempre. Il tema della bellezza in un momento di tristezza sconfortante, di paura e disagio come quello che il Paese sta attraversando deve essere per un artista la priorità. La bellezza che racconto in questo brano è improvvisa, furiosa e inaspettata…va colta ad ogni costo… anche se può ferire o confondere.”