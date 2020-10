Buon Compleanno Eros. Ecco le 20 canzoni da riascoltare

Buon Compleanno Eros Ramazzotti.Di: Fabio Fiume

E oggi son 57! E’ il compleanno dell’ Eros nazionale, si proprio lui, il Ramazzotti.

Come da buon abitudine, ultimamente, per alcune figure iconiche della nostra musica ( cosa che Eros indubbiamente è da almeno 4 decadi ), la direzione mi ha chiesto di omaggiare dal punto di vista critico l’artista con la famosa top 10 delle canzoni a mio avviso più rappresentative della sua carriera.

Ci ho lavorato non poco per riuscire a stringere le cose che ritengo meritevoli di tanto seguito e di tanta longevità. Per essere sinceri, io stesso Eros l’ho spesso criticato, soprattutto per alcune ultime cose di cui ho salvato pochino.

Ciò non toglie però che lo ritenga un artista degno di quest’appellativo e che nella sua carriera abbia, rispolverandola, trovato molte cose che hanno meritato, ed ancora oggi, meritano l’attenzione del pubblico.

E il restringimento è comunque con difficoltà ad una top 20, che avrebbe pur potuto essere 30 e che nell’ultima scrematura, mi ha visto addirittura sacrificare alcune canzoni che sono state snodi importanti per Eros; tuttavia ho cercato, come sempre fatto, di considerare sia brani epocali ma anche alcune chicche, pezzi che Ramazzotti stesso non ripropone mai, soprattutto della sua prima parte che pure però hanno rappresentato a mio modesto giudizio, un motivo in più per conquistare il pubblico.

Quindi auguri Eros Ramazzotti: questo è il regalo che tutta All Music Italia ti fa attraverso le mie scelte

Partiamo subito.

20 – Cose Della Vita ( 1998 vers. With Tina Turner )

19 – Con Gli Occhi Di Un Bambino ( 1986 )

18 – Amarti E’ L’Immenso Per Me ( 1990 with Antonella Bucci )

17 – Terra promessa ( 1984 )

