Bugo feat Ermal Meta Mi Manca. Dopo l’avventura al Festival di Sanremo, polemiche infinite annesse, il cantautore torna in radio con un nuovo singolo estratto dall’album omonimo, Bugo.

Nei giorni scorsi a Milano sono apparsi diversi cartelloni pubblicitari dove, su uno sfondo azzurro, campeggiava un’enorme scritto… Mi manca.

Oggi Bugo stesso ha svelato l’arcano, si tratta di un’operazione di Guerilla marketing e dietro a quei cartelloni si nascondeva per l’appunto il lancio del nuovo singolo estratto dal disco uscito lo scorso febbraio con Mescal.

Ecco come Bugo ha annunciato l’uscita in radio del duetto con il compagno di scuderia, Ermal Meta…

“Questo messaggio apparso a Milano é opera mia. Credo che la nostalgia sia comune a tutti in questi giorni, non solo ci mancano le cose che davamo per scontato, ci manca anche la nostra essenza, la leggerezza che non riusciamo ad avere. E allora vorrei stringervi uno ad uno e ricordarvi che possiamo essere grandi anche se portiamo sulle spalle un carico da due tonnellate di malinconia. Mi manco io, mi manchi tu “

Il lancio di Mi manca è fissato per questo venerdì, 1 maggio. Nello stesso giorno Bugo sarà tra gli ospiti, in coppia con Nicola Savino, del concerto del Primo Maggio in onda su Rai 3 (qui il cast).

Bugo feat Ermal Meta Mi Manca testo e audio

Avevo voglia di parlare con te

Non so nemmeno per dirti cosa

Delle porte fatte con le magliette

O di Sergio che non si sposa

Avevo voglia di giocare con te

A chi sputa più lontano

Rompere i vetri delle fabbriche

Farci sgridare da qualcuno

Ah, che noia essere grandi

Andare ai compleanni

Parlare di soldi e dei figli degli altri

Ah, è tardi e devo già andare

E mi manca aspettare l’estate

Comprare le caramelle colorate

E mi manca la strada in due in bici

Mi manco io, mi manchi tu

E mi manca una bella canzone

Pagare qualcosa con le figurine

E mi manca la biro tra i denti

Mi manco io, mi manchi tu

Ti manco io, e ti manchi tu

Avevo voglia di parlare con te

Te lo ricordi il tuo primo pallone

Finiva sotto le macchine

Però col vento sapeva volare

Lo sai che voglia di giocare