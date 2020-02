E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e streaming Un Errore di Distrazione (Island Records), nuovo singolo inedito di Brunori Sas.

Il brano è stato scritto e composto dal cantautore per la colonna sonora del film L’Ospite diretto dal regista Duccio Chiarini. Recentemente è stato candidato al David di Donatello 2020 nella categoria Miglior Canzone Originale (ne abbiamo parlato Qui).

“Una piccola consolazione per l’amarezza di questi ultimi giorni. L’avete chiesta in tanti ed eccola qui:

“Un errore di distrazione”, tratta dal film L’ospite di Duccio Chiarini (autore anche del video di “Per due che come noi”).”

Così Brunori sui social.

BRUNORI SAS – UN ERRORE DI DISTRAZIONE

“Quello che mi affascina dei film è l’uso sapiente della musica, quando questa viene contestualizzata e diventa funzionale all’azione. In questo senso, mi piace che la musica sia al servizio di quello che si sta vedendo sullo schermo. Quello che abbiamo cercato di fare con Duccio Chiarini è stato proprio questo: creare uno scambio reale, bidirezionale tra la sua sceneggiatura e la mia composizione del testo e della musica.”

Queste le parole di Brunori Sas per descrivere il brano e l’imprescindibile connubio tra musica e cinema.

Il brano descrive la fine di un amore in modo delicato e sussurrato. Un testo poetico che rende meno drammatico e doloroso un momento di passaggio nella vita di ognuno che è indubbiamente difficile. Una fotografia lucida che descrive con immagini vivide una storia d’amore finita.

BRUNORI SAS LIVE

La candidatura al David è un altro riconoscimento per Brunori Sas che ha aperto il 2020 con la pubblicazione dell’album Cip!, che per due settimane ha guidato la classifica Fimi degli album più venduti (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Proprio in questi giorni avrebbe dovuto prendere il via il tour nei palazzetti, ma che a causa dell’emergenza e delle direttive governative è stato rimandato e partirà il 21 marzo (Ne abbiamo parlato Qui).

Ecco le nuove date:

Sabato 21 marzo 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 || Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 7 aprile 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 15 aprile 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 17 aprile 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 19 aprile 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

Foto di Leandro Emede