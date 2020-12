Dopo la vittoria ai Nastri d’Argento 2020, Brunori SAS si aggiudica anche il Ciak d’Oro 2020 per la colonna sonora del film Odio l’Estate. La pellicola, diretta dal regista Massimo Venier, vede il ritorno sulle scene di Aldo, Giovanni e Giacomo.

A sancire la vittoria di Brunori il voto della giura tecnica. 150 giornalisti specializzati e critici cinematografici gli hanno assegnato lo storico Premio della rivista Ciak, giunto quest’anno alla 35esima edizione. Negli anni conferito a compositori e musicisti del calibro di Nicola Piovani, Ennio Morricone, Ivano Fossati ed Enzo Avitabile.

BRUNORI SAS – CIAK D’ORO 2020

Dario, durante la presentazione di Odio l’estate, ha lavorato con grande piacere alla scrittura della musica del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, a cui lo legano ricordi personali.

“Mi sono approcciato alla stesura della colonna sonora mosso da un grande affetto nei confronti di Aldo Giovanni e Giacomo. Hanno rappresentato (non solo per me) un modello di comicità unica e innovativa. Sono molto legato a loro soprattutto perché mi ricordano i momenti di ilarità con mio padre, la visione dei loro sketch accompagnava grandi risate in famiglia.”

La colonna sonora vincitrice dei Nastri d’Argento e dei Ciak d’Oro 2020, scritta da Brunori Sas accompagnato dalla sua storica band, prodotta da Picicca e curata artisticamente con Taketo Gohara, include brani come Bum Bum Bum, La verità e La canzone che hai scritto tu, contenuta anche nel pluripremiato album Cip!.

La cerimonia per la consegna del premio è stata realizzata in via digitale per ragioni legate all’emergenza sanitaria.

Il direttore di Ciak Flavio Natalia si è collegato con il cantautore e si è complimentato a nome di tutta la giuria. Per l’occasione hanno voluto presenziare anche Aldo Baglio e Giacomo Poretti.