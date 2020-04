E’ ormai tutto pronto per il nuovo progetto solista di Boss Doms, che vedrà la luce il prossimo mese di giugno e che rappresenta l’inizio di una nuova strada.

Boss Doms è noto per la pluriennale collaborazione con l’amico fraterno Achille Lauro, ma ora è tempo di camminare da solo e si sta preparando la strada per un progetto sempre orientato alla sperimentazione.

Prima dell’uscita del singolo, il primo maggio Boss Doms regalerà ai suoi fans il suo remix di Remember Me di Alex Gaudino, che sarà pubblicato dall’etichetta americana Ultra Records.

L’identità progettuale di Boss Doms sarà rappresentata dal colore blu. Emblema di armonia, di infinito e di orizzonti lontani, proprio come quelli che Doms ambisce a raggiungere con il suo nuovo progetto.

Un’idea artistiche che parte dall’Italia, ma che ha l’obiettivo di affermarsi anche all’estero. Un sound innovativo, irriverente: un inedito mix di tendenze e generi musicali, che nascono in un immaginario utopistico e psichedelico.

“Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista.

Queste le parole di Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms. Prosegue il suo manager Angelo Calculli.

“Doms è uno dei migliori producer italiani: posso sembrare di parte ma per me è il migliore. È l’unico artista del suo genere che non usa schemi, che non si chiude in un unico, costante e ripetuto mood musicale ma che ritrova nella sperimentazione, nella continua ricerca e innovazione produttiva la sua unicità.

Edo è glam, è fashion, è punk, è tecno, è pop, è dance, sarebbe possibile declinarlo in ogni genere. In sostanza è un genio assoluto che dimostrerà tutta la sua creatività in questo ambizioso progetto discografico. È un onore per me essere al suo servizio.”