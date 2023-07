Fuori “Venduti”, il nuovo album dei Boomdabash. Scopriamo insieme le 13 canzoni del progetto

È fuori da venerdì 14 luglio per Soulmatic Music/Capitol Records/Universal Music Italy Venduti, nuovo album dei Boomdabash.

Questo nuovo progetto discografico arriva a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio del collettivo salentino e ha una doppia anima: da una parte sound carichi e frizzanti, dall’altra brani dal carattere più intimista. Nel mezzo tante nuove collaborazioni, prima tra tutte quella con Paola & Chiara nel singolo Lambada.

I Boomdabash parlando così di questo nuovo tassello della loro discografia:

“’Venduti’ è l’accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream, l’abbiamo voluto trasformare in un punto di forza e in un messaggio contro gli hater: siamo quello che abbiamo sempre voluto essere. Il titolo fa pensare a un disco di sole hit radiofoniche ma è esattamente il contrario, c’è tanto reggae e tanta dancehall, tanto ritorno allo stile delle origini rivisitato e attualizzato.”

All’interno di Venduti trovano spazio 13 tracce di cui nove inedite. Sono presenti i feat. con Annalisa, Eiffel 65, Paola & Chiara e ancora, VillaBanks, Emma e Al Bano.

Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker) sono attualmente in giro con il SUMMER TOUR 2023 – THE PARTY SPECIALISTS, una grande festa a cielo aperto prodotta da BPM Concerti e Trident Music.

In due date di questo tour estivo, più precisamente a Gallipoli il 22 luglio e a Corigliano- Rossano (CN) il 4 agosto, i Boomdabash saranno ospiti sul palco Casa Surace per un’iniziativa improntata alla sostenibilità. La factory campana promuoverà infatti Alto Mare, un progetto dedicato alla tutela degli oceani e delle balene ideato e sviluppato da Save the Planet, associazione che promuove iniziative sostenibili in tutta Italia e che si occupa di diffondere la filosofia delle buone pratiche green.

