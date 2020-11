Si avvicina il giorno dell’uscita del best of dei Boomdabash Don’t Worry (Soulmatical Music / Polydor / Universal music Italy), che sarà disponibile dall’11 dicembre. Un viaggio musicale lungo 15 anni in cui il pubblico potrà scoprire anche alcune perle della produzione passata della band salentina.

Il progetto discografico uscirà in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan.

All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit e l’inedito Don’t Worry, che sta scalando la classifica radio Earone. Non trascurabili i due brani come Danger e She’s mine, i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico.

Una vera e propria playlist dal sapore unico e inconfondibile, adatta per ogni occasione.

“Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. Don’t worry – il best of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme.”

Queste le parole dei Boomdabash.

BOOMDABASH DON’T WORRY – TRACKLIST

1 – Don’t Worry

2 – She’s Mine

3 – Danger

4 – Non ti dico no feat. Loredana Bertè

5 – Mambo salentino feat. Alessandra Amoroso

6 – The message

7 – Il solito italiano feat. J-Ax

8 – Non Tenimme Paura feat. Franco Ricciardi

9 – Barracuda feat. Jake La Furia e Fabri Fibra

10 – Kakaoke feat. Alessandra Amoroso

11 – L’Importante feat. Otto Ohm

12 – Pon di Riddim feat. Alborosie

13 – General

14 – Portami con te

15 – Marco e Sara

16 – Sunshine Reggae

17 – Per un milione

18 – A tre passi da te feat. Alessandra Amoroso

19 – Il sole d’Oriente

20 – Gente del Sud feat. Rocco Hunt

21 – Somebody To Love

22 – Un attimo