In arrivo un'inedita collaborazione per l'estate... i Boomdabash per la prima volta con Annalisa

Boomdabash Annalisa singolo per l’estate 2022 in arrivo.

La stagione dei tormentoni estivi è appena cominciata e riserverà tanta sorprese e nuove e inedite accoppiate. La prima, che vi sveliamo in anteprima, è quella che vede riunito il gruppo di hitmaker dei Boomdabash, lanciatissimi nelle ultime estati, e la rossa Annalisa.

La svolta per la band è avvenuta nel 2019 con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Per un milione, diventato una hit radiofonica da quattro dischi di platino, a cui hanno fatto seguito diverse collaborazioni estive partendo da Mambo salentino feat. Alessandra Amoroso (triplo disco di platino) del 2019 a Karaoke, sempre con Alessandra (del 2020, ben sei dischi di platino e Mohicani del 2021 con Baby K (doppio disco di platino).

A questo si somma il successo del Best of, Don’t worry, certificato con il disco di platino.

Anche Annalisa arriva da un periodo fortunato. Nel 2021 ha ripubblicato l’album Nuda, chiamandolo Nuda10 per i suoi dieci anni di carriera. Nel 2021 Annalisa ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Dieci (doppio disco di platino e conquistato per la prima volta nella sua carriera un triplo disco di platino per la hit estiva, Movimento lento feat. Federico Rossi.

L’ultima apparizione discografica della cantautrice risale a fine 2021 quando ha estratto dal suo album il singolo Eva+Eva in una nuova versione con Rose Villain.

Per l’estate 2022 i Boomdabash hanno deciso di provare una nuova collaborazione. Dopo Alessandra Amoroso e Baby K è quindi la volta di Annalisa prestare la propria voce a quella che potrebbe essere una delle hit dell’estate 2022.

Al momento non è ancora noto il titolo del pezzo ne la data di uscita ma vi terremo informati nei prossimi giorni qui su All Music Italia.