Co-prodotta da Erin e Michelangelo arriva “Nero mascara” dei Bnkr44

BNKR44 Nero mascara testo e significato del nuovo singolo della band, un regalo per i fan in attesa della partenza del tour nei club prevista per il 2 aprile 2024.

A qualche giorno dalla conquista del disco d’oro per “Governo punk“, il brano che li ha visti debuttare in gara al Festival di Sanremo, e mentre continua ad andare molto bene in classifica la loro cover di “Ma che idea” con Pino D’Angiò, i BNKR44 tornano con nuova musica prima di un tour praticamente tutto sold out. Queste le date in calendario di “I LOVE VILLANOVA TOUR”:

02.04.2024 ROMA LARGO VENUE(SOLD OUT)

03.04.2024 ROMA LARGO VENUE (SOLD OUT)

04.04.2024 NAPOLI DUEL CLUB (SOLD OUT)

05.04.2024 PERUGIA URBAN CLUB (SOLD OUT)

06.04.2024 CESENA VIDIA CLUB – ultimi biglietti disponibili

09.04.2024 MILANO ALCATRAZ – ultimi biglietti disponibili

11.04.2024 FIRENZE TUSCANY HALL (SOLD OUT)

12.04.2024 PADOVA HALL (SOLD OUT)

13.04.2024 TRENTO SAMBAPOLIS(SOLD OUT)

18.04.2024 BOLOGNA – ultimi biglietti disponibili

19.04.2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR (SOLD OUT)

18.07.2024 ROCK IN ROMA





BNKR 44 NERO MASCARA significato del brano

Fuori da venerdì 29 marzo per Bomba Dischi/EMI Records/Universal Music Italy, il brano è una ballata pop contemporanea co-prodotta da Erin e Michelangelo.

Con questa nuova traccia il collettivo torna a dare prova della sua versatilità mostrando la sua venatura più intima ed emotiva. Il brano, già noto ai fan dopo essere stato eseguito dal vivo più volte durante il tour 2023, rappresenta infatti un viaggio attraverso le complesse sfumature dell’abbandono, esplorando il lato più vulnerabile e delicato dell’amore giovanile.

BNKR44 Nero mascara testo e audio

Foto di copertina di Antonio De Masi