Blanco fa Jackpot... sold out le date del tour, annuncia nuove date e in poche ore è di nuovo sold out

Blanco tour… per le date dei live dell’artista rivelazione del 2021 è impossibile trovare un biglietto… un successo discografico che arriva a coronare un anno ricco di record e con il terzo disco di platino per l’album d’esordio, Blu celeste, ormai in dirittura di arrivo.

Sono partite oggi, 21 dicembre, alle ore 14 le vendite online dei biglietti del primo tour di Blanchito. otto date che sono andate sold out in meno di un ora al punto che, nel primo pomeriggio, sono stati aggiunti i raddoppi per 7 degli appuntamenti previsti.

La notizia è arrivata dalle pagine social dell’artista in quanto l’ufficio stampa nemmeno ha fatto in tempo a preparare un comunicato stampa per annunciare i nuovi appuntamenti che anche questi sono andati sold out!

BLANCO TOUR

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, è quindi tutto esaurito come da calendario a seguire:

Domenica 3 APRILE 2022 | PADOVA, GEOX – SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 | MILANO, FABRIQUE – SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE – NUOVA DATA – SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 | ROMA, ATLANTICO – SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO – NUOVA DATA- SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 | TORINO, TEATRO CONCORDIA – SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 | FIRENZE, TUSCANY HALL – SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL – NUOVA DATA- SOLD OUT

Domenica 8 MAGGIO 2022 | BOLOGNA, ESTRAGON – SOLD OUT

Lunedì 9 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON – NUOVA DATA- SOLD OUT

Venerdì 13 MAGGIO 2022 | BRESCIA, MORATO – SOLD OUT

Sabato 14 MAGGIO 2022 – BRESCIA, MORATO – NUOVA DATA – SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 | NAPOLI, CASA DELLA MUSICA – SOLD OUT

Un successo discografico, quello di Blanco, che lo ha visto collezionare oltre 370 milioni di stream sulle piattaforme digitali, 160 milioni di views su YouTube, 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Cifre che lo rendono il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

A febbraio Blanco parteciperà insieme a Mahmood al 72mo Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano Brividi.