Biondo: “Vedo un mostro o vedo me” è il nuovo brano dark pop che ci accompagna a “Cattive abitudini”

Nelle scorse settimane Biondo è tornato alla musica lanciando un brano in duetto con Astol. I due giovani artisti in passato avevano litigato a mezzo social per poi chiarirsi e lanciare questo nuovo brano per Beat Sound, Romantica e bugiarda.

Ora Simone Baldasseroni, questo il vero nome di Biondo, torna con un singolo fuori da venerdì 30 giugno per Altafonte Italia.

L’artista, cantante e attore, già noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent show che gli ha permesso di farsi conoscere da un pubblico Mainstream, continua a lanciare brani che ci accompagneranno verso il suo nuovo progetto artistico. Dopo Mi manca la vecchia te, prodotta da Kevin Payne, ora è la volta di un pezzo che vede Sam Lover alla produzione.

Questa nuova canzone narra di un momento particolare della vita dell’artista in cui, un amore ‘tossico’ gli offuscava la visione della vita e lo portava a sentirsi fuori di sé; nonostante sia la vita professionale, sia quella famigliare gli stessero regalando serenità.

Il brano è stato scritto nello stesso periodo del precedente singolo e i due brani, faranno parte di un progetto artistico più ampio, un Ep Cattive abitudini che raccoglierà tutti i brani scritti e caratterizzati dalle sensazioni provate e vissute in quel periodo buio e intenso.

Vedo un mostro o vedo me viene presentato come un brano dark pop e il pezzo sarà parte della colonna sonora di un film che vedrà la partecipazione di Biondo come attore.

Mi ami solamente quando non sai che fare

ora mi urli contro e si sente per le scale

e mi dici cose, come hai fatto a pensarle

hai trovato modi ma non posso cambiare

ora che mi di che non sono lo stesso

dopotutto fra di noi ci ho solamente rimesso

al piazza degli eroi sotto lo stesso cielo

disegnavamo con le stelle il nostro universo

(In aggiornamento)