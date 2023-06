Per l’estate 2023 tornano anche Biondo e Astol con “Romantica e bugiarda”

L’estate 2023 vede l’arrivo di un nuovo duetto, quello tra Astol e Biondo nel brano Romantica bugiarda, fuori da venerdì 16 giugno.

Arriva quindi nuova musica, e una nuova collaborazione, per Astol. L’ultimo singolo dell’artista napoletano classe 1995, Segreto, è uscito ad aprile scorso e lo ha visto collaborare con Axel Cooper.

Un po’ più lunga l’assenza discografica di Biondo, tra i protagonisti della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad aprile del 2022 l’artista ha pubblicato con Ada Music Italy il suo terzo album, 3:33, a cui ha fatto seguito ad ottobre dello stesso anno il singolo Mi manca la vecchia te, brano pubblicato per Feelings w e Whatsound con distribuzione di Altafonte Italia.

Nel durante Biondo ha portato avanti anche l’attività collaterale come modello (è stato testimonial di un profumo di Paco Rabane) e come attore. A maggio è andata infatti in onda su Rai 1 la serie Vivere non è un gioco da ragazzi in cui Simone, questo il vero nome, ha interpretato il personaggio di Ruggine.

A otto mesi dall’ultima canzone pubblicata l’artista, già molto avvezzo ai duetti, da Emma Muscat a Liner, da Aka 7even a Paris Boy, torna con Astol per lanciare il singolo Romantica e bugiarda, una canzone d’amore che arriverà in radio e sulle piattaforme digitali questo venerdì, 16 giugno.