Biondo Tira testo e audio del nuovo singolo lanciato in radio e in digitale dal giovane artista lo scorso giovedì, il 19 dicembre.

La data scelta per il lancio del nuovo brano non è stata affatto casuale, il 19 dicembre infatti Simone, questo il vero nome di Biondo, ha festeggiato il compleanno.

Ecco come l’artista parla di questo nuovo brano…

“TIRA è una canzone che ‘accarezzo’, ‘limo’ e ‘gioco’ da circa 4 anni tanto da averne prodotte circa 20 versioni! Lo special ed il ritornello son sempre quelli, quelli che ho ‘fermato’ circa 4 anni fa. Lo scorso gennaio è arrivata la giusta ispirazione, son venute fuori le strofe. Racconto la storia di una ragazza. Una ragazza che ha tanti sogni. Sogni rubati, strappati, cancellati e chi gli stava vicino non è mai riuscito a darle la giusta attenzione, la giusta cura… Rimpianti e consapevolezze in momenti nei quali i percorsi si sono divisi”

Il brano è stato prodotto da Jeremy Buxton.

Biondo Tira testo e audio

Stesso posto, stesso albergo, stanza 23

io ho paura del successo, tu di crescere

sembri uno di quei libri che ami leggere

col finale tragico e insicuro proprio come te

La vita che sognavi non è questa qua

anche gli incubi hanno un volto ed un’identità

prendi un’altra birra scura dentro il frigo bar

fai la faccia da matura mentre bevi

e mi racconti di un futuro diverso

ti hanno strappato le ali e sei caduta all’inferno

suoni sempre un pianoforte grigio d’inverno

resti sempre a casa perché fuori c’è il peggio

parlavamo due lingue diverse

provenivi da un altro universo

così fragile e così maledettamente insicura di te

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?

Chissà cosa sogni, se mi stai sentendo

io che scrivo sopra un foglio mentre stai dormendo

vorrei bloccare questo istante immortalare il tempo

poi disegnare il tuo destino come un architetto

vorrei darti i miei occhi, scattarci una foto

poi scappare su un aereo e andare insieme a Tokyo

cadere come un temporale e fluttuare nel vuoto

cadere senza farci male e poi rialzarci in silenzio

ma in un futuro diverso

Ti hanno strappato le ali e sei caduta all’inferno

suoni sempre un pianoforte grigio d’inverno

resti sempre a casa perché fuori c’è il peggio

parlavamo due lingue diverse

provenivi da un altro universo

così fragile e così maledettamente insicura di te

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?

Sono pronto al salto baby decolliamo

io senza di te ma dove vuoi che vado

vorrei riaverti un pò in Europa

penso è chiaro

che la geografia non sia uno scherzo baby

tu che mi hai lasciato e non stavamo insieme

tu che mi hai lasciato perché è colpa mia

mandami una cartolina da Chicago

io senza di te dove vuoi che vado

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira

che questa corda non si spezzerà mai

odiavi la mia vita

te l’ho mai chiesto veramente come stai?