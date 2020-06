E’ uscito per Sony Music il nuovo singolo di Big Fish X Jake La Furia Soldi dall’inferno, annunciato dai due artisti su Instagram lunedì 8 giugno e che ha generato fin da subito una certa curiosità.

Nel singolo Soldi dall’inferno Jake La Furia tira le fila della sua carriera. Un viaggio tra i ricordi degli inizi e i passi percorsi per arrivare al successo di oggi.

Il testo si allinea al beat crudo di Big Fish, che si caratterizza per contaminazioni contemporanee, così come già esplorato nei due precedenti singoli Torcida e Fuck’d Up (ne abbiamo parlato Qui).

Tra il producer e il rapper ex Club Dogo c’è molto di più di un semplice sodalizio artistico. I due, dopo aver lavorato per il singolo di Jake La Furia El Party, hanno fondato Yalla Movement, label e management.

Big Fish ha appena pubblicato il libro Il Direttore del Circo Come sopravvivere alla musica (ne abbiamo parlato Qui). L’artista per annunciare il pezzo ha scritto sui social:

“Io e Jake La Furia vi ricordiamo come si fa un pezzo rap.”

BIG FISH X JAKE LA FURIA SOLDI DALL’INFERNO – IL TESTO

Ti stavi chiedendo ‘lo sa fare ancora?’

Io non so fare molto, c’ho una dote sola

Quando ho iniziato noi non andavamo a scuola

O avevi del talento o avevi una pistola

Questa è leggenda del re come Terry Gilliam

Qua da 20, ho fatto prima la mamma e dopo la figlia

Sto a Milano, sento il mare soltanto dalla conchiglia

Trito fogli più viola della suola delle Nike di Serena Williams, zio

Flow che impenna su una Buell

Soldi dalle cantine buie,

dove 2K sembrano il K2

Torno sulla strada, la strada non mente

Dove i TMax sono le Bentley della gente

Corri, figlio di p***ana, corri

Senza voltarti, corri, figlio di p***ana, corri

Ho un Cristo a 24 carati sullo sterno

Ma questi soldi arrivano dritti dall’inferno

Stanno arrivando, corri, figlio di p***ana, corri

Consuma il fiato, corri, figlio di p***ana, corri

Meglio morire giovani e vivere in eterno

Per questo spendo chili di soldi dall’inferno

Sbattimento senza il nogra, cena da McDonald

Down con il down della droga

Come Mark Renton che affoga

Sangue col morso del cobra

E lì ho scritto roba

E mi sono salvato così

Con la corda alla gola

Sasso dopo sasso e frate mo sono una sassaiola

Ra-ta-ta-ta, senti il click-clack

Sei diviso in due come un Kit Kat,

senti che hit fra

Foto con la merce rubata alla gente ricca

Succhiamo allucinogeni in polvere da una chicca

In tre sopra uno scooter con la frizione che slitta

In bocca solo il sapore amaro della sconfitta

Non ho i capelli rosa, sono sempre stato ghetto, fra

Per questo non dovresti mai cagare il c**zo al vecchio, fra

Non farti ingannare che sono anni che non rappo

Ma la musica è una merda e quindi io non la rispetto, brrrra

Corri, figlio di p***ana, corri

Senza voltarti, corri, figlio di p***ana, corri

Ho un Cristo a 24 carati sullo sterno

Ma questi soldi arrivano dritti dall’inferno

Stanno arrivando, corri, figlio di p***ana, corri

Consuma il fiato, corri, figlio di p***ana, corri

Meglio morire giovani e vivere in eterno

Per questo spendo chili di soldi dall’inferno

Corri, figlio di p***ana, corri più veloce

E aggiungi il nome dei soldi dentro al segno della croce

Succhia lacrime di benzodiazepine in gocce

Così se devi piangere puoi farlo sottovoce

Corri, figlio di p***ana, corri

Senza voltarti, corri, figlio di p***ana, corri

Ho un Cristo a 24 carati sullo sterno

Ma questi soldi arrivano dritti dall’inferno

Stanno arrivando, corri, figlio di p***ana, corri

Consuma il fiato, corri, figlio di p***ana, corri

Meglio morire giovani e vivere in eterno

Per questo spendo chili di soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno

Soldi dall’inferno