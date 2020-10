E’ nota la passione di Big Fish per il suo lavoro così come la sua volontà di tramettere ai più giovani le competenze che nel tempo ha acquisito. Nuovo tassello di questo particolare percorso formativo è Tempo Academy.

Nei mesi scorsi Big Fish ha pubblicato il volume Il Direttore Del Circo – Come Sopravvivere alla Musica, che si può definire il capitolo zero di questo progetto (ne abbiamo parlato Qui).

“Con Tempo Academy voglio mettere a disposizione la mia esperienza quasi trentennale e quella di alcuni professionisti che più stimo nel mondo della musica. È un progetto dedicato a tutti i ragazzi che vogliono fare della musica una professione e che hanno voglia di imparare, ma soprattutto si rivolge a chi pensa di sapere già tutto.”

Queste le parole di Big Fish per spiegare l’accademia.

Tempo Academy è, quindi, il portale educational di smart learning, con cui Big Fish offre un vademecum su come costruire un percorso da professionista in ambito musicale.

L’artista ha oltre 25 anni di esperienza come produttore, dj e imprenditore.

Al momento sul portale sono già attivi i corsi di Big Fish e Marco Zangirolami. Quest’ultimo è il numero uno in Italia per mix e master di dischi rap, che oltre che con Fish ha lavorato con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Tedua, Gue Pequeno e J-Ax.

TEMPO ACADEMY

Durante il corso di Big Fish, gli allievi di Tempo Academy potranno esplorare diverse tematiche, a partire dall’attività per cui l’ex Sottotono è un punto di riferimento per il mercato dagli anni Novanta ad oggi: il produttore artistico, da non confondersi con il beatmaker.

Forte della propria esperienza Big Fish si cala nel ruolo del produttore, dell’artista, del dj e dell’imprenditore indipendente raccontando la propria storia artistica e spiegando come si può trasformare la passione in un lavoro.

A novembre prenderanno il via le lezioni di TY1 (djing e turntablism), Giuliano Saglia (diritto d’autore ed editoria), Low Kidd (beatmaking).

Il lancio dei corsi di Tempo Academy è accompagnato da un’esclusiva challenge su TikTok, che ha già superato il milione di views in sole ventiquattro ore.

Fino al 19 ottobre tutta la community potrà cimentarsi mostrando il proprio talento su un beat esclusivo realizzato da Big Fish sul profilo TikTok, inaugurato per l’occasione, di Tempo Academy.

Il video migliore verrà selezionato da una giuria d’eccezione composta da Big Fish per Tempo Academy, TikTok e Federico Sacchi di Sony Music. Potrà vincere la produzione della propria traccia a cura di Big Fish.