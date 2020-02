Big Fish Draft Vol.1. Il Re Mida del rap italiano, Disc Jokey, ex membro dei Sottotono e producer di successo, sta per tornare con un nuovo EP in cui sceglie di dare spazio alle giovani promesse del rap italiano.

Draft Vol.1, questo il titolo del progetto, uscirà il 6 marzo. Ad anticiparlo due singoli, Mistress in duetto con Lil Busso, fuori dal 21 febbraio, e il nuovo Niente da dirti con la scommessa di Sugar Music, NDG.

Big Fish Draft Vol.1

Ecco come Big Fish ha annunciato questo nuovo progetto sulle sue pagine social:

“In un’epoca di fuochi di paglia, ho deciso di fare dei pezzi con dei nuovi nomi della scena rap che penso abbiano le potenzialità per crescere e affermarsi. Ho raccolto alcuni di questi brani in un primo EP, Draft Vol. 1: come nel Draft NBA, ho scelto nei vivai della scena alcuni potenziali campioni del futuro.”

L’Artwork del disco è di Luca Scalia.

Niente da Dirti feat. NDG

Il giovane NDG, fresco del lancio del brano Ue e in procinto di uscire nel mese di marzo con un nuovo singolo, ha commentato così questa grande avventura: