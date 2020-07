Dal 13 luglio 2020 è in rotazione radiofonica una versione inedita di Centro di gravità permanente. Il grande successo di Franco Battiato è reinterpretato da Biagio Antonacci, che l’ha registrato in esclusiva per I Love My Radio.

Biagio Antonacci ha realizzato un suggestivo viaggio musicale, dando una nuova veste al brano. L’artista ha curato la produzione e l’arrangiamento del pezzo insieme a Placido Salamone. “Passo ore e giorni a cercare questo “centro di gravità permanente”…… alla fine l’ho cantato ….. forse così mi avvicino di più”.

Queste sono le parole che il cantante ha usato per annunciare l’uscita del brano.

Centro di gravità permanente è la settima cover del contest I Love My Radio, organizzato per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Ogni settimana viene pubblicato un successo della canzone italiana reinterpretato da grandi artisti. Nelle settimane passate sono usciti Sei nell’anima dei Negramaro, Mare mare di Elisa, Quando di Marco Mengoni, La donna cannone di Gianna Nannini, Una donna per amico di Eros Ramazzotti e Non sono una signora di Giorgia.

Dopo Biagio Antonacci, i prossimi artisti saranno Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax, e per finire Jovanotti.

Intanto, fino al 31 luglio ognuno può votare sul sito ilovemyradio.it la propria canzone preferita. Sono 45 i brani tra cui poter scegliere, uno per ogni anno dal 1975 al 2019: 45 hit che sono state protagoniste dell’airplay radiofonico e che compongono una compilation virtuale dei grandi successi della musica italiana.