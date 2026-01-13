Berna torna con “Dimenticare il tuo nome”: un invito a non smettere mai di cercare la luce

Già disponibile sia in rotazione radiofonica che su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Dimenticare il tuo nome è il nuovo singolo di Berna, tratto dal suo primo album IO, uscito lo scorso 25 dicembre.

Prodotto da Gianmarco Grande (GRND) e scritto dallo stesso Berna, insieme a Nesli ed Enrico Palmosi, il brano racconta “il lato fragile della nostra esistenza, quello che spesso si nasconde dentro di noi, ma che – allo stesso tempo – è la nostra parte più vera”, spiega l’artista.

Poi, aggiunge: “Dimenticare il tuo nome non è una fuga, ma un atto di resistenza contro i pensieri che ci schiacciano: è il mio modo di dire che la pazzia, a volta, è l’unico modo per sopravvivere, ridendo davanti al dolore e provando a credere che ci sia ancora un posto dove imparare a stare bene”.

Il singolo si trasforma così in un invito a non smettere mai di cercare la luce, anche quando tutto intorno a noi è immerso nel buio più profondo.

“DIMENTICARE IL TUO NOME” – CHI è BERNA?

Artista siciliano classe 2001, Berna – all’anagrafe Roberto Tornabene – è salito alla ribalta nel 2015, grazie alla partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone.

Tre anni dopo, nel 2018, ha poi partecipato alle Blind Audition di The Voice of Italy, mentre nel 2019 è arrivato in finale a Castrocaro.

Nel 2022, infine, si è presentato in qualità di sfidante ad Amici di Maria De Filippi, dove ha presentato l’inedito Re Artù, che ad oggi vanta oltre 1.120.000 stream solo su Spotify.

Foto di copertina a cura di Giovanni Calleri