E’ uscito il nuovo singolo del cantautore e producer Beppe Stanco Fallo con Me (Beat Sound). Un brano che si può considerare come l’ideale seguito di Al Primo Piano, che la scorsa estate ha colpito per un suono moderno e una melodia semplice, ma molto orecchiabile (Qui il nostro articolo).

Con il precedente singolo Beppe Stanco si è esibito in numerose piazze, ma anche al Master Theater di New York, in occasione della di NYCanta, Il Festival della Musica Italiana di New York, la kermesse per artisti emergenti di cui il cantautore è Direttore Artistico.

Fallo con me è stato prodotto da Matteo Cantaluppi, che ha curato anche il mix della canzone dandogli un carattere deciso e attuale.

“Salta nel buio insieme a me, non è una prova di coraggio”

“Stringi forte i denti e potremmo avere voglia di rifarlo…”

BEPPE STANCO FALLO CON ME

Così Beppe Stanco racconta Fallo con Me:

“Fallo Con Me, è una canzone che mi rispecchia molto come suono e come groove. Nel precedente brano ero più a nudo a livello di testo, in questo occasione invece ho messo insieme Tutte le mie esperienza musicali, da musicista e da dj, e credo di aver dato, anche insieme a Matteo Cantaluppi, un sound moderno e radiofonico, con una struttura insolita ed un ritornello che sale dando sfogo a ritmica, chitarre, basso ed archi sempre in momenti diversi, come un bicchiere vuoto che si riempie e poco per volta poi si svuota una volta che hai bevuto tutta l’acqua che hai versato.”

Fallo con Me è accompagnato da un videoclip girato nei sobborghi di Brooklyn dal regista Cesare Rascel.

Foto dai Social di Beppe Stanco