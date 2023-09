Benji: il desiderio di cantare e la rottura con Fede, che in diretta Instagram…

Ospite del podcast One More Time, Benji Mascolo si è raccontato a cuore aperto per quasi due ore, ripercorrendo la sua carriera e parlando anche e soprattutto della rottura con Fede, che – a suo dire – sembrerebbe essere stata causata da una divergenza d’idee.

“Cercavo di ritagliarmi uno spazio anche come cantante nel gruppo“, racconta Benji. “Ma Fede non era d’accordo sul fatto che io iniziassi a cantare. Nel disco scrivevo, suonavo la chitarra e facevo le seconde voi, ma la voce principale era sempre lui. Gli dicevo: ‘Non voglio cantare tutti i ritornelli, tu hai una delle voci più belle d’Italia. Per me non è toglierti lo spazio, però posso fare un tentativo anche io di entrare e fare una piccola parte?”.

Il momento della rottura vera e propria è però arrivato con “Dove e Quando“: “Gli ho chiesto di registrare una parte io al microfono. E lui ha avuto una reazione energica, io una ancora più energica. Ci urlavamo dietro“.

Da quel momento le loro strade si sono definitivamente separate, anche se Benji si augura di poter ripristinare il sodalizio, superando le divergenze, che appartengono ormai al passato: “Spero che un giorno potremo anche tornare insieme a fare musica. Lui è una persona speciale, gli devo tantissimo. Senza di lui non sarei dove sono oggi. Gli voglio un bene dell’anima, anche se abbiamo litigato“.

Benji, la risposta di Fede in diretta Instagram

La risposta di Federico Rossi non si è fatta certo attendere ed ecco che, durante una diretta Instagram in cui ha parlato dei concerti che terrà a dicembre a Modena, Roma e Milano, il cantante di “Pesche” ha dichiarato: “Mi chiedete se in concerto canterò qualche pezzo di Benji e Fede. Ma chi sono? Non lo so, glielo devo chiedere prima. Gli devo chiedere se posso prendergli le canzoni e cantarle“.

Benji, l’amore per Bella Thorne e la droga

Durante l’intervista a One More Time Benji ha parlato anche della sua storia d’amore con Bella Thorne, conosciuta al Coachella durante il suo primo viaggio da solo in cinque anni: “Ci siamo innamorati e, per la prima volta, mi sono sentito capito sui problemi legati alla fama“.

Con l’arrivo della sperimentazione sessuale la relazione inizia però a barcollare: “Lei è bisessuale. Spesso stava in America e soffriva tantissimo lo stare da sola. Un giorno mi ha chiesto se poteva uscire con una ragazza. Le ho risposto di sì, perché volevo renderla felice, ma poi mi sono reso conto che ho subito un po’ questa cosa come gelosia“, spiega Benji.

“C’è stato un periodo in cui lei andava con altre ragazze mentre io ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa: ‘Che figata. Sono fidanzato, innamorato e – in più – vado a letto con altre donne’. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo pian piano la nostra intimità“.

Ed è così che arrivata la droga: “Da immaturo non sapevo come gestire la situazione. Ho così iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Bella mi ha detto: ‘Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme’. Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Tante volte ho avuto paura di morire. Ho rischiato di morire di overdose“.

Oggi Benji ha una nuova ragazza ed ha ripreso nuovamente a fare musica, cambiando totalmente il suo stile di vita per non ripetere gli stessi errori del passato: “Sono sobrio dal 19 giugno 2022. Scelta azzeccata“.