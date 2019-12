Barracano: fuori il video di “Mamme”, nuovo estratto da “Il figlio di Scar”

Dopo un mese passato sul palco insieme a Massimo Pericolo e Speranza nel tour iniziato il 2 novembre e terminato il 6 dicembre, Barracano ha lanciato il video di Mamme, primo estratto dall’album d’esordio Il Figlio di Scar, uscito il 31 ottobre per Pluggers e LuckyBeardRec (Qui il nostro articolo).

Mamme è uno dei brani più intensi dell’album. L’artista originario di Caserta riserva parole d’amore alla figura materna, in un contesto caratterizzato da una crudezza tipica della strada. Il risultato è un brano dalle sonorità anni ’90 (merito della produzione di Simoo) che evoca nostalgia.

“Ci metto 10 minuti a scrivere una roba strappalacrime su di te , su di noi , sono cose nostre Mà e non ti strumentalizzo e poi ho poco da dire se non che sei la femmina più bella del pianeta terra.

Il 5 dicembre esce il video di Mamme una traccia che non ho dedicato a te, L ho dedicata a tutte voi.

Siete belle e siete per me , forse per colpa di tutti gli stereotipi di questo paese , SANTE.

Grazie di tutto.”