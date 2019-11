Barracano: fuori le 8 tracce dell’album d’esordio “Il Figlio Di Scar”

E’ uscito l’album d’esordio del rapper di Caserta Barracano intitolato Il Figlio di Scar. 8 tracce realizzate in collaborazione con Chicoria e Masamasa e prodotte interamente da Simoo ad esclusione del brano Vodka firmato da Crookers e Nic Sarno.

L’album di Barracano, che arriva dopo la pubblicazione di numerosi singoli resi disponibili in digitale e su YouTube, è il preludio al tour che l’artista sta per iniziare insieme a Massimo Pericolo e Speranza e che è in partenza il 2 novembre (Qui il nostro articolo).

Il figlio di Scar è uscito per l’etichetta per Pluggers / Lucky Beard Rec. ed è disponibile in digitale, mentre in formato fisico solo nelle date del tour in partenza il 2 novembre da Bologna con una data sold out.

“Questo è il mio disco, sono contento perché mi somiglia, è ferito ed è tagliato come la ***** che abbiamo venduto, gli schiaffi che abbiamo preso e dato. È il mio primo disco, ho 21 anni e spero, se Dio vuole, che non sia l’ultimo. È musica partorita nel cemento che suonerò dal vivo nei club insieme ai miei fratelli, per far capire che chi odia non ha sbagliato la vittima ma il sentimento”.

Queste le parole usate da Barracano per descrivere Il Figlio Di Scar.

BARRACANO – IL FIGLIO DI SCAR – TRACKLIST

1) Dio nel casertano

2) Portorico

3) Vodka feat. Chicoria

4) Il figlio di Scar

5) Mamme

6) Meridionale

7) Noi via feat. Masamasa

8) Grida

MASSIMO PERICOLO – SPERANZA – BARRACANO – TOUR

02 Novembre – Bologna, Estragon – SOLD OUT

08 Novembre – Firenze, Viper Theatre – SOLD OUT

09 Novembre – Senigallia (AN), Mamamia

12 Novembre – Milano, Alcatraz

16 Novembre – Modugno (BA), Demodè Club

21 Novembre – Venaria Reale (TO), Concordia

06 Dicembre – Padova, Hall

Foto dai Social di Barracano