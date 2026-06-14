C’è una piccola immagine quotidiana al centro di Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bert: quella di un cellulare che si illumina e poi delude, perché è solo una notifica pubblicitaria. Da lì parte una riflessione sul tempo come dono e sulla libertà di scegliere a chi dedicarlo. Il brano, pubblicato da Helimds Records, è in rotazione radiofonica.

Cantautrice di Carrara, Barbara Bert firma un pezzo dal sound diretto e solare, nato da un’esperienza personale e costruito attorno all’idea che stare bene con sé stessi possa essere una forza.

“Ragazza Single”, il significato del brano

Ragazza Single racconta la condizione di una donna indipendente che sceglie di mettere sé stessa al centro del proprio percorso, trasformando la solitudine in occasione di crescita. Più che un messaggio astratto, è l’artista stessa a spiegarne il cuore in un’intervista:

“In ‘Ragazza Single’ parlo di quel cellulare che si illumina e ti delude perché è solo pubblicità: un momento che può essere anche negativo o malinconico. Ma è proprio lì che scatta la riflessione: capisci che il tuo tempo è un dono e decidi tu a chi donarlo. Far ballare è importante, ma far pensare lo è altrettanto, perché puoi ballare anche con il cuore stropicciato se quel ritmo ti aiuta a ritrovarti.”

Il risultato è un brano dal ritmo immediato, pensato per far muovere ma anche per lasciare spazio a un pensiero. Il singolo nasce dalla collaborazione con i produttori Ciro Mitola, dell’etichetta indipendente Helimds Records, e il dj e producer Andrea Cecchini.

Chi è Barbara Bert

Nome d’arte di Barbara Bertoloni, Barbara Bert è nata a Carrara. Prima di dedicarsi al suo progetto da solista ha avuto un percorso lungo e poco ortodosso: ha cantato per anni nei piano bar e nelle orchestre di liscio della Versilia, esibendosi in locali storici come la Bussola di Focette, la Capannina di Franceschi e il Caffè Concerto Paszkowski di Firenze. Dal 2014 è stata anche la voce femminile dei Milk and Coffee, gruppo romano molto seguito all’estero, soprattutto in Germania e Francia.

La carriera solista è iniziata nel 2018 con il singolo Souvenir, a cui sono seguiti diversi brani, tra cui le cover di Vivi di Gianni Togni e de La notte vola di Lorella Cuccarini, e il singolo Promesse (2024). Nel 2025, con Dammi un sorriso, è arrivata la collaborazione con Helimds Records, che prosegue ora con Ragazza Single.