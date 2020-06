La musica dal vivo sta tornando e anche Rai Radio2 riaccendo il palco della storica Sala B di Asiago per Back2back Speciale Let’s Play.

Si tratta di 6 appuntamenti realizzati in collaborazione con SIAE, condotti da Ema Stokholma e Gino Castaldo. Protagonisti 7 cantanti che si esibiranno e risponderanno alle domande dei due padroni di casa.

Ema e Gino ripercorreranno la carriera e la vita privata di autori e performer con una doppia prospettiva: ogni artista parlerà di sé, ma avrà anche l’occasione di sentirsi raccontare con le parole e le emozioni di amici celebri, presenti in studio o in collegamento.

“Con SIAE abbiamo lavorato al cartellone musicale per riaccendere la Sala B, restituire i microfoni ai cantanti e far ripartire la musica live. Un palco reale, che rappresenta una piazza virtuale per raggiungere tutti gli ascoltatori, attraverso Radio2, Rai Play e i nostri social.”

Queste le parole di Paola Marchesini, Direttore di Radio2 a cui fanno eco quelle di Roberto Sergio, Direttore Rai Radio.

“Credo che un’operazione come Back2Back Speciale Let’s Play! sia per Rai una sorta di dovere morale, per il ruolo di Servizio Pubblico e per l’impegno che ha sempre avuto nel valorizzare il mondo delle attività dal vivo. Con il Direttore generale di SIAE, Gaetano Blandini, abbiamo immaginato un percorso che sia al tempo stesso, un segnale forte per questo settore e un contenuto importante per le nostre radio e le nostre piattaforme digitali. Abbiamo firmato nel corso degli anni, innumerevoli iniziative ed eventi, ma mai come questa volta mi sento così orgoglioso di essere fra i promotori di Let’s Play.”

Back2Back Speciale Let’s Play! è un progetto artistico di Massimo Bonelli e sarà trasmesso dal 19 giugno su Rai Radio2, Rai Play e Rai Play Radio.

Così Giulio Rapetti Mogol, Presidente SIAE commenta l’evento:

“Ogni occasione per parlare di musica e di cantautorato è un’opportunità per tornare a vivere a 360 gradi tutto il bello e il vero che l’arte può regalarci, anche e soprattutto, in un momento come questo, che ci costringe a inventare sempre nuovi modi di essere vicini e di confrontarci sulle nostre passioni, e la radio è uno degli strumenti che per sua vocazione, è in grado di veicolare emozioni senza confini, raggiungendo ovunque chi è in ascolto.”

BACK2BACK SPECIALE LET’S PLAY

Back2Back Speciale Let’s Play! prenderà il via venerdì 19 giugno, doppio appuntamento. Alle 21 Piero Pelù a cui seguirà Bugo.

Ecco il calendario completo:

19 giugno Piero Pelù e Bugo

26 giugno Francesco Gabbani

3 luglio Morgan

10 luglio Ermal Meta

17 luglio Le Vibrazioni

24 luglio Irene Grandi

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

La serie di appuntamenti è stata presentata in una conferenza stampa virtuale. Ecco le parole dei protagonisti.

Paola Marchesini, Direttore di Radio2 che ha annunciato che l’emittente sarà in visual radio a partire da settembre.

“La Rai riparte e ricomincia a suonare e lo fa dal palco di Via Asiago. Siamo orgogliosi perchè Radio2 ha messo al centro la musica live e i concerti. Ricominciare a suonare è un’emozione. Riaccendiamo le luci e i microfoni e si parte. 6 puntate speciali, un progetto a cui la Rai tiene tanto per ridare un suono a questa estate.”

Bugo

“E’ fantastico! Noi siamo responsabili di lanciare un bel messaggio per ripartire. Sono onorato di essere parte di questo progetto.”

Irene Grandi

“Sono nata con il live! E’ una parte fondamentale del mio lavoro. Durante il lockdown avevo lanciato qualche appello sperando che la televisione e la radio ci facessero ricominciare e così è stato. Pare si comincerà a cantare davanti a un pubblico ordinato. Questa partenza aiuterà. Nell’ultimo periodo ho un po’ sofferto l’assenza dei musicisti. Scrivere è stato utile. La tecnologia mi ha aiutato a creare una vicinanza. L’ispirazione, però, mi è un po’ mancata perchè non avevo con me i miei soliti collaboratori.”

Francesco Gabbani

“E’ ovvio che sono lusingato nel prendere parte a questa successione di live. La dimensione del live è quella più gratificante. Non capita spesso di raccontarsi… Durante il lockdown non ho scritto delle vere e proprie canzoni. Io sono abituato prima a vivere e solo poi elaboro le cose. Il vissuto finisce nelle canzoni, ma non in tempo reale. Ciò che è successo mi ha fatto prendere appunti. Ho utilizzato la quarantena per fare cose pratiche.”

Francesco Sarcina

“Noi viviamo di live e per questo è stato complicato. Ho dovuto rapportarmi con la tecnologia come non mai, ma siamo riusciti a pubblicare un singolo nuovo. In questi live mi preserverò rispettando le regole.

Durante il lockdown ho scritto molto. Sono uscito poco e mi piace stare ancora un po’ isolato perchè mi sono accorto che i rapporti umani sono peggiorati.”

Morgan

“Tornare a suonare dal vivo? Devo dire che non sto nella pelle. Questo periodo è stato esageratamente distanziatore. Secondo me si è un po’ esagerato con il distanziamento. Avevamo imparato ad avvicinarci dopo secoli e ora siamo stati costretti ad allontanarci. In questo periodo ho scritto 40 canzoni nonostante la malinconia e la depressione. E’ una pagina un po’ drastica della storia dell’umanità. Ho scritto anche narrativa, abbandonandomi alla creatività. Non mi annoio mai. So sempre cosa fare, soprattutto quando sono costretto a rimanere in un luogo. Questo lockdown è stato simile a un carcere. Mi sono dimostrato produttivo e vivo nei confronti di me stesso. Bugo? Lo ricordo con nostalgia, ma è un ricordo sfocato…”

Piero Pelù