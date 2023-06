Da un’antica tradizione messicana prende vita “Canzone della morte”, nuovo singolo di Bacio

Torna Bacio, anche noto per essere il fratello di Wax, e lancia un nuovo singolo dal titolo decisamente particolare, soprattutto vista la data di uscita. È fuori da venerdì 30 giugno Canzone della morte.

Fuori per Epic Records/Sony Music Italy il nuovo singolo di Bacio, giovane artista e cantautore milanese è un pezzo di puro reggaeton a 100bpm, che prende ispirazione dalla tradizione del Dia de los Muertos, la festa messicana di origini antichissime con cui il popolo celebra gli spiriti dei defunti, onorando la morte e rendendo omaggio alla vita, tra colori ed allegria.

È questo il luogo in cui è ambientato il singolo, caratterizzato da continui riferimenti velati al mondo dei morti e alla morte stessa, concetti che in Canzone della Morte si identificano con una festa e non esattamente con un momento di sofferenza e disperazione, proprio come accade nella tradizione centro americana.

L’organico è denso di chitarre e trombe e il testo è urban, sfrontato, leggero all’apparenza ma ricco di doppi significati nascosti. Una canzone che ha l’obiettivo di far ballare proprio tutti.

Il nuovo brano di Pietro Lucido, questo il vero nome dell’artista classe 2000, arriva a distanza di 2 mesi e mezzo dal primo singolo ufficiale, Distante (qui la nostra videointervista).