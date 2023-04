Video intervista a Bacio: ecco di cosa parla il singolo Distanti e qual è il suo rapporto con Wax

All Music Italia intervista Bacio, un artista emergente che dopo tanti anni di duro studio in conservatorio (il suo strumento d’elezione è la chitarra, ma se la cava molto bene anche con il violino e il pianoforte) è pronto a sfondare nel mondo del mainstream con il suo singolo Distante (pubblicato per Epic Records/Sony Music Italy).

Bacio (vero nome: Pietro Lucido) ha pubblicato questo brano pescandolo da un calderone di pezzi ai quale ha lavorato in questi ultimi anni e che ne definiscono in maniera precisa l’evoluzione artistica. Distante nel caso specifico è una pop ballad che rivela l’essenza romantica del cantautore ma che, al contempo, ne mette in evidenza l’essenza reale e sincera.

Il testo della canzone parla dellla sensazione del sentirsi ormai distanti, eppur legati da una forte attrazione. Nel brano vengono presentati due opposti che sanno incastrarsi in maniera perfetta, ma

che non trovano un modo per restare insieme e vivere questa relazione.

Ecco come Bacio ha parlato della canzone:

“Distante è la storia di due amanti che, insieme, sanno di essere un duo perfetto, ma che per la paura di scoprirsi e prendere freddo non si concedono l’un l’altro. Il brano ha un’anima pop, contraddistinta da una strofa iniziale solo chitarra acustica e da un inciso impattante, musicalmente denso.”

La video intervista a Bacio

Forse non tutti sanno (se non i fan più sfegatati di Amici) che Bacio è il “fratello d’arte” di Wax, attualmente uno dei concorrenti più amati della scuola di spettacolo di Canale 5.

In questi ultimi mesi, oltre a prepararsi per quello che verrà (chi lo sa che non lo vedremo, magari, al Festival di Sanremo 2024?) Bacio ha seguito a distanza le avventure di Wax, di cui non potrebbe essere più fiero.

Nella nostra intervista, che potete recuperare qui sotto, il giovane e promettente Pietro ci ha quindi parlato oltre che della sua musica anche del suo parente stretto e del rapporto speciale che li lega da sempre. Ecco tutto quello che ci ha raccontato.