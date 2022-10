In attesa dei live di novembre arriva “Easy”, il nuovo singolo di Baby K

Baby K Easy anticipa una parte del testo del suo nuovo singolo in uscita per This is it / Columbia Records / Sony Music Italy venerdì 7 ottobre.

Il brano arriva dopo l’estate 2022 passata con Bolero, singolo in duetto con Mika che ha conquistato la certificazione disco d’oro, e prima dei live di novembre.

Baby K infatti sarà impegnata con una serie di date del suo Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, che la vedrà finalmente portare live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi.

Queste le date confermate:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA







Baby K easy testo e significato del nuovo brano

Cosa c’è di più complicato e allo stesso tempo più semplice dell’amore? Easy racconta la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo…”

Ecco come lo racconta Baby k:

“Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero“.

TESTO E AUDIO

In arrivo il 7 ottobre. Ecco a seguire una piccola anteprima del testo.

Siamo io e te

io e te

sei come una ventata di aria fresca, baby

è così facile easy

siamo nel viaggio ormai

siamo partiti eh eh

la la la la

sei come una ventata di aria fresca, baby

la la la easy

siamo nel viaggio…