Baby K, una “Donna sulla luna” pronta a lanciare un nuovo album ricco di hit

Baby K Donna sulla luna è il titolo del nuovo album in uscita venerdì 11 giugno.

I numeri raccolti da Baby K, considerata la regina dell’estate musicale italiana insieme a Giusy Ferreri, parlano chiaro… 1 disco di diamante, 14 dischi di platino, 3 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di streaming e 1 miliardo di visualizzazioni su su YouTube forte di un canale con quasi 1.800.000 iscritti.

La popstar, la cui parola chiave nella sua musica è sicuramente ritmo, ora è pronta a tornare con un nuovo album, il quarto della sua carriera, a tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, Icona.

Baby K Donna sulla luna

All’interno di questo nuovo progetto in uscita per Sony Music saranno contenute alcune delle hit lanciate negli ultimi anni da Baby K… Non mi basta più (triplo disco di platino), Playa (doppio disco di platino) e Buenos Aires oltre all’ultimo singolo, Pa ti, in duetto con Omar Montes.

Le restanti canzoni dell’album, già disponibile in pre-order, non sono ancora state svelate.