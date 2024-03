Baby Gang sorpassa Sfera Ebbasta per ascoltatori mensili su Spotify

Il King della trap, Sfera Ebbasta, da anni il rappresentante italiano del genere con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify è stato superato nella giornata del 17 marzo dall’artista più contestato degli ultimi anni, Baby Gang.

Per quel che riguarda le copie certificate e i dischi d’oro e platino il confronto ad oggi è implacabile. Sfera, dieci anni di carriera discografica all’attivo (di cui nove in una major), conta cinque dischi pubblicati e decine e decine di collaborazioni in brani di altri artisti italiani.

Pubblicazioni che lo hanno portato a conquistare il primato di artista con il maggior numero di copie certificate dalla FIMI, ben 15.220.000 per un totale di 234 certificazioni (196 dischi di platino e 38 dischi d’oro).

Dall’altra Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, in sei anni di carriera (4 con una major) ha collezionato ad oggi con i due dischi, due EP e diverse collaborazioni, 34 certificazioni (7 dischi di platino e 17 dischi d’oro).

Le ultime uscite discografiche di Baby Gang gli hanno permesso però di salire costantemente per quel che riguarda i numero, ad oggi importantissimi, dello streaming.

Da qui il sorpasso momentaneo sul più blasonato collega. Un sorpasso di misura, sia chiaro. Nella giornata del 17 marzo 2024 Sfera Ebbasta conta infatti 8.242.470 ascoltatori mensili su Spotify mentre Baby Gang lo supera di poco più di 300 ascoltatori ovvero 8.242.470.

Come si evolverà “la guerra trap” nelle prossime settimane? Staremo a vedere.

Nel frattempo ricordiamo che ad oggi la donna italiana con il maggior numero di ascoltatori mensili rimane Laura Pausini che conta 8.106.406 ascoltatori mensili su Spotify, forte anche del grande successo che riscuote in Latino America, mentre a battere tutti sono i Måneskin che con il loro rock che ha conquistato il mondo hanno ad oggi ben 22.422.106 ascoltatori mensili su Spotify.