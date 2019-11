Axos: è partito da Milano “Sad Tour”, un viaggio tra rap, rock e metal

Ha preso il via al Gate di Milano Sad Tour di Axos, una breve tournée nei club in cui il giovane artista ha portato tutta la sua energia in uno show in cui gli ingredienti principali sono l’adrenalina e la volontà di stupire.

“Stiamo arrivando a spaccare le maggiori città d’Italia!”

Questo il messaggio che Axos ha postato sui propri canali social a proposito del tour che toccherà alcuni club italiani.

Dopo l’Ep Carne Viva e un periodo trascorso in Machete, lo scorso mese di giugno Axos ha pubblicato il singolo Ci Puoi Fare un Film (Polydor / Universal Music), scritto e composto dallo stesso artista e prodotto da John Lui (Qui la nostra videointervista).

Successivamente è arrivato Harem, brano che si può definire come una moderna rivisitazione del Padre Nostro, in cui Axos ha collaborato con Side Baby e Don Joe (ne abbiamo parlato Qui).

AXOS – SAD TOUR

Dopo la tappa di Milano è tutto pronto per le prossime date del Sad Tour, la tournée dei club in cui l’artista si presenta sul palco con la sua band in un mix di rap, rock e metal ricco di contaminazioni.

Ecco le prossime date del tour prodotto e organizzato da BPM Concerti:

21 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

Biglietto: € 12,00 + prev.

24 novembre – Monk – Roma

Biglietto € 12,00 + prev.

30 novembre – Galleria 19 – Napoli

Biglietto € 12,00 in cassa la sera del concerto

