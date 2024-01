Ava, il producer multiplatino torna con “Moon” feat Capo Plaza e Tony Boy

Dopo la hit “Vetri Neri” – che ha dominato le classifiche del 2023, diventando un tormentone per la Generazione Z, con i suoi 4 dischi di Platino e oltre 190 milioni di stream – il producer multiplatino Ava torna giovedì 25 gennaio, giorno di Luna Piena, con il nuovo singolo “Moon“, che lo vede ancora una volta al fianco di Capo Plaza e per la prima volta insieme a Tony Boy.

Brano dalle vibrazioni drill, “Moon” si distacca dal mood in cassa dritta delle sonorità estive e si avvicina a suoni più chill, con un ritornello dalla melodia trascinante, che rimarrà in testo sin dal primo ascolto, ambendo a diventare un nuovo inno per la Gen Z e non solo.

La scalata di Ava prosegue dunque anche in questo 2024 con un percorso che vede la sua carriera come solista prendere sempre più forma, grazie a un sound unico e a elementi sorprendenti e sempre più interessanti, che hanno arricchito e continueranno ad arricchire ogni episodio.



ava, “moon”: la collaborazione con capo plaza e tony boy

A rendere “Moon” davvero speciale è la rinnovata collaborazione con Capo Plaza, che torna sul beat di Ava rafforzando – ancora una volta – un’intesa artistica dura ormai da anni. Di fatto, Capo Plaza è un punto fermo nella carriera di Ava, con cui il producer ha collaborato sin dagli inizi, alzando l’asticella (per quel che riguarda il sound) del genere urban in Italia.

Tony Boy, invece, è uno dei nomi-rivelazione dell’urban italiano della nuova generazione ed è reduce dal successo dell’album “Umile“, certificato disco d’oro.