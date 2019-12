Uno dei producer più prolifici degli ultimi anni è Ava. Ora ha deciso di mettersi in gioco in prima persona con il singolo Holly & Benji nel quale ha collaborato con l’amico Capo Plaza e con Shiva (Atlantic / Warner Music).

Ava è stato uno dei producer che ha contribuito in maniera massiccia allo sviluppo della trap in Italia. La scelta di proporsi con un progetto personale, anticipa l’album che vedrà la luce nel 2020. Il successo dei singoli di tha Supreme e Charlie Charles ha, quindi, convinto un altro Re Mida del genere a mostrare il proprio talento direttamente e senza filtri.

Per il singolo Holly & Benji Ava ha scelto di coinvolgere gli amici Capo Plaza e Shiva, per un brano dalle spiccate sonorità trap che non tradisce e che non fa che accrescere la curiosità per progetto in uscita il prossimo anno.

AVA

Ava è il nome d’arte di Francesco Avallone, giovane producer nato a Napoli nel 1996.

Si è avvicinato al mondo della musica suonando la batteria, prima di scoprire i software per produrre suoni. A 15 anni si trasferisce a Salerno e lì conosce Capo Plaza, con cui inizia una intensa collaborazione che nel 2016 lo porta alla firma con l’etichetta Sto Records.

Nel 2018 Ava produce 20, il primo album ufficiale di Capo Plaza, che ancora oggi si trova nelle prime 50 posizioni della classifica Fimi (Ne abbiamo parlato Qui in occasione dell’uscita della Deluxe Edition). Ben quattordici tracce del disco sono state certificate oro e platino, mentre la hit Tesla (di Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta e DrefGold) è il brano più ascoltato nel 2018 su Spotify Italia.

Dopo il tour italiano ed europeo con Capo Plaza, Ava inizia la carriera come dj esibendosi nei club più importanti di tutta Italia. Nel 2019 ha firmato il suo primo contratto discografico da artista con Atlantic / Warner Music.

Foto dai Social di Capo Plaza