Dillo all’Avvocato: finti manager e finti autori, chi e quando deve firmare le vostre canzoni?

Finti manager e finti autori di canzoni.

Il terzo appuntamento con la rubrica “Dillo all’Avvocato“, curata da Fabio Falcone, avvocato specializzato in Musica, Discografia e Diritto D’Autore oltre che cantautore (Pianista Indie), ruota attorno a una mail che ci è pervenuta in redazione e a queste domande: È GIUSTO CHE IL MANAGER E IL PRODUCER FIRMINO LE CANZONI DEI LORO ARTISTI ?

Da qualche tempo l’Avvocato Falcone si occupa dei temi scomodi del mondo della discografia in questa rubrica che nasce anche grazie alle segnalazioni e alle storie che ci raccontate.

Buongiorno a tutti, oggi rispondo al messaggio di Simone, Artista e lettore di All Music Italia. Ecco a seguire il contenuto della sua mail:

Salve sono Simone, ho letto gli articoli precedenti e ritengo ci sia un parallelismo con la mia storia.

In particolare mi hanno obbligato a cedere le edizioni ed inoltre il mio manager ha firmato come autore le mie canzoni perché, mi ha detto, altrimenti non ci sarebbe rientrato economicamente.

La stessa cosa ha fatto fare al producer che ha fatto le basi, che a sua volta ha firmato le mie canzoni.

Immagino che indietro non si può tornare ma vorrei ricevere qualche consiglio per affrontare meglio questa situazione per il futuro.

Preferirei rimanere in anonimo, grazie mille.