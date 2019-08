Ha preso il via giovedì 22 agosto la quarta edizione di Attraverso Festival – Uomini e storie delle terre di mezzo, una kermesse musicale e artistica che coinvolge Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese con quaranta appuntamenti tra musica, arte e degustazioni di prodotti locali.

“Quasi non ci sembra vero, ma siamo arrivati al 4° anno consecutivo e il successo è stato crescente e sempre più radicato. Nuovi paesi ci hanno chiesto di entrare a far parte della famiglia del Festival e così, per questa quarta edizione, diamo il benvenuto ad Acqui Terme, a Cartosio, a Cassano Spinola/Gavazzana, San Cristoforo, Mombaruzzo, Morbello, Volpedo, Voltaggio e arriviamo a quota 26 paesi. Un festival che è un viaggio attraverso la bellezza dei territori del Piemonte meridionale, sotto le stelle dell’Unesco e con la proposta di incontri, concerti, spettacoli teatrali pensati espressamente per ogni luogo e sempre abbinati alla cultura materiale dei territori che li ospitano: vino e buon cibo, abbracciati alla cultura, sanno creano comunità! Un Festival che è anche un viaggio attraverso l’umanità, al di là delle frontiere reali ed immaginarie, e che non potrebbe aver luogo senza la collaborazione e l’entusiasmo delle tante “sentinelle” locali: amministrazioni, pro loco, associazioni. A loro e agli Enti, pubblici e privati, che ci si sostengono va il nostro grazie!”

Queste le parole delle direttrici artistiche di Attraverso Festival Paola Farinetti e Simona Ressico.

ATTRAVERSO FESTIVAL – IL PROGRAMMA

La quarta edizione di Attraverso Festival ha preso il via con un’anteprima il 18 luglio ad Acqui Terme (Al) e nelle prime serate ha visto alternarsi sul palco tra gli altri Arturo Brachetti, Yo Yo Mundi, Simone Cristicchi, Steve Della Casa ed Efisio Mulas, Giuseppe Cederna e I Musici che hanno interpretato i brani più importanti di Francesco Guccini.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

27 Agosto – Valerio Massimo Manfredi – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

28 Agosto – Oscar Farinetti E Piergiorgio Odifreddi – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

29 Agosto – Gianni Minoli Intervistato Da Gabriele Ferraris – Nizza Monferrato (At), Giardino Di Palazzo Crova

30 Agosto – Massimo Cotto E Nico Carminati – Canelli (At), Cortile Dell’enoteca

30 Agosto – Marco Paolini – Gavi (Al), Tenuta La Centuriona >

31 Agosto – Giuseppe Cederna – Volpedo (Al), Piazzetta Quarto Stato

31 Agosto – Femminile Plurale Con Nada, Vladimir Luxuria, Enrica Tesio E Mao, Patrizia Passerini – Novello (Cn), Centro Storico

31 Agosto – Marco Paolini – Calamandrana (At), Cortile Del Castello

31 Agosto – Patrizia Passerini – Calamandrana (At), Ex Stazione – Biblioteca Monferrato Gate

31 Agosto – Ovada In Festa – Ovada (Al), Centro Storico

31 Agosto – Luciana Littizzetto – Nizza Monferrato (At), Giardino Di Palazzo Crova

1 Settembre – Ezio Bosso Intervistato Da Fabrizio Gargarone – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

1 Settembre – Attraverso Il Neirone – Gavi (Al), Teatro Civico

1 Settembre – Gavilonga – Gavi (Al), Colline Di Gavi

1 Settembre – Enrica Tesio E Mao – Mombaruzzo (At), Cortile Dell’ex Asilo San Luigi

3 Settembre – Simone Cristicchi – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco Dell’agenzia Di Pollenzo

3 Settembre – Alessandro Barbero – San Cristoforo (Al), Parco Del Castello

4 Settembre – Alessandro Barbero – Grinzane Cavour (Cn)

4 Settembre – Woodstock Revolution Con Ernesto Assante E Wire Trio – Cassano Spinola (Al), Belvedere San Martino Di Gavazzana

4 Settembre – Vittorio Sgarbi – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco Dell’agenzia Di Pollenzo

5 Settembre – Vittorio Sgarbi – San Cristoforo (Al), Parco Del Castello

5 Settembre – Federico Buffa – Monforte D’alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 Settembre – Michele Serra – Monforte D’alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 Settembre – Federico Buffa – San Cristoforo (Al), Parco Del Castello

7 Settembre – Festa Della Vendemmia – Serralunga D’alba (Cn), Tenuta Fontanafredda

7 Settembre – Franco Cardini – Casaleggio Boiro (Al), Castello > 8 Settembre – Roberta Bellesini Faletti – Castelnuovo Calcea (At), Parco Artistico Orme Su La Court

8 Settembre – Massimo Cotto E Nico Carminati – Parodi Ligure (Al), Abbazia Di San Remigio

