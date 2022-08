Attilio Fontana pubblica una foto dall'ospedale... cosa accade all'ex membro de I Ragazzi Italiani?

Attilio Fontana è ricoverato in ospedale. La comunicazione è arrivata sui social per meno del cantautore e attore diventato noto negli anni ’90 come uno dei componenti de I Ragazzi Italiani.

L’artista ha accompagnato con queste parole una foto che lo ritrae nel letto di ospedale, camice e cuffia in testa, con il volto rigato dalle lacrime…

Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va.. Casella imprevisti , ci rivediamo al Via.

A-)

La prima frase è estratta dal brano Tangolento contenuto nell’album del cantautore, A.

Ovviamente il post ha generato grande preoccupazione tra i fan dell’artista che hanno riempito la pagina di Instagram di Attilio di messaggi di vicinanza, compresi quelli dei colleghi Virginio, Antonino Spadaccino e Giulia Luzi.

Poche ore fa è stato Fontana stesso a rassicurare tutti che “il tagliando”, così lo ha chiamato, è andato bene…

Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato.

Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero.

“Tagliando” fatto.

Back to the future

Attilio fontana

Attilio inizia la sua carriera a metà degli anni ’90 come attore teatrale e nel 1994 entra a far parte della teen band made in Italy, I ragazzi italiani, con cui pubblicherà sette album e parteciperà ad un Festival di Sanremo. Dal 2000 inizia la carriera da cantautore solista pubblicando diversi album tra cui A, del 2008, e Sessioni segrete – Live at Ellington Club nel 2020.

Nel corso degli anni ha spaziato a 360° gradi nel mondo della musica scrivendo musiche per il teatro, per il cinema e la televisione e recitando in importanti musical da Hair a Il Pianeta Proibito. Tra i tanti riconoscimenti della sua carriera Attilio Fontana ha vinto la terza edizione di Tale & Quale Show.