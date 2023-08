Astol dopo il feat. con Biondo e la sigla del Battiti Live, continua l’estate con “Bella e str*nza”

Astol Bella e str*nza testo e significato del nuovo singolo.

A distanza di qualche settimana dall’uscita del singolo in coppia con Biondo, Romantica e bugiarda, e del brano Uragano, sigla del Battiti Live incisa con Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e I Desidersi, Astol torna con nuova musica per l’estate 2023.

Questi i prossimi appuntamenti live dell’artista.

05/08 – Mazara del Vallo (TP)

27/08 – Gesualdo (AV)

02/09 – Wuppertal (Germania)

Astol Bella e str*nza significato del brano

Il nuovo singolo, fuori dal 4 agosto per Beat Sound, è il racconto di una travolgente storia estiva, che come sfondo ha le bellissime spiagge, il mare cristallino e le serate indimenticabili della Sardegna.

Nel brano Astol descrive con precisione la conoscenza con una ragazza, incontrata appunto in vacanza ad una festa, raccontando la forte passione che ha travolto i protagonisti del brano e la voglia di divertimento che anima un estate da ricordare. La produzione è di Ayden e Ames, che con le loro sonorità, fresche, latine, perfette per i club, accompagnano perfettamente le dolci melodie dell’artista.

Astol bella e str*nza testo e audio

Non so chi tra noi sia più inaffidabile

Se ho perso il volo è solo per parlare ancora con te

Una mi ha sempre preso un po’ di più se l’ho fatto in tre

Dillo tu alla tua amica, spero non si offenda perché

Con te è una favola continua, da sera alla mattina

(Oh) Sei una diva, da copertina

C’è la giusta atmosfera, lume di candela

Dovrei cercarne una seria e non cambiarne una a sera

Mi piace provocarti e lo farò

Giocando con dolcezza e crudeltà

Sei solo un’altra bella e str*nza che mi vuole portare a letto

Mi perdo nei tuoi sguardi e penso a te

Che ti mordi le labbra su di me

Restiamo chiusi in camera io e te che ci godiamo il momento

Chi ti conosce dice che

Sei una sexy b*tch (gli occhiali Balenciaga)

Sei una sexy b*tch (vuoi solo Gucci e Prada)

Sei una sexy b*tch (profumi di Dior)

Sei una sexy b*tch

Stai con lui per dispetto

E io ho fatto lo stesso

Ho preso la stanza accanto alla tua con un’altra

E lo so stai sentendo

Ho parlato di te in un modo un po’ duro senza mancarti di rispetto

Perché lo ammetto, lo ammetto

Ti aspetto

Spero che a Porto Cervo ricapiti un tour

E allo stesso momento ricapiti tu

E sarà un déjà vu

Riprendiamo da là ciò che abbiamo lasciato a metà

Mi piace provocarti e lo farò

Giocando con dolcezza e crudeltà

Sei solo un’altra bella e str*nza che mi vuole portare a letto

Mi perdo nei tuoi sguardi e penso a te

Che ti mordi le labbra su di me

Restiamo chiusi in camera io e te che ci godiamo il momento

Chi ti conosce dice che

Sei una sexy b*tch (gli occhiali Balenciaga)

Sei una sexy b*tch (vuoi solo Gucci e Prada)

Sei una sexy b*tch (profumi di Dior)

Sei una sexy b*tch