Asiago Live al via con Francesco Gabbani, i Nomadi e Diego Basso

Asiago Live si svolgerà qeust’anno dal 10 al 13 agosto.

Nella line up Francesco Gabbani con Inedito Acustico, i Nomadi che festeggeranno sul palco il compleanno di Beppe Carletti e la lirica di Diego Basso.

L’appuntamento musicale dell’estate di Asiago, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago, si terrà in piazza Carli con tre grandi appuntamenti.

ASIAGO LIVE – IL PROGRAMMA

10 agosto – Francesco Gabbani

Uno spettacolo acustico in cui il cantante racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza. E’ accompagnato nella narrazione da Fritz, il suo alter ego. Con lui la band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

“Io sono veramente felice ed orgoglioso di poter portare in scena, durante questa estate 2020, uno spettacolo nuovo che mi presenterà, per la prima volta, in veste acustica e sono soprattutto contento di portare avanti il senso della musica e della condivisione – commenta Francesco Gabbani – Siamo reduci da un periodo così particolare e questo tour credo sia la dimostrazione pratica dell’aver voglia di ricominciare, di ripartire. Questi concerti saranno dedicati ad un numero ristretto di persone per rispettare le regole in vigore, ma credo che porteranno con loro il senso della ripartenza e dell’aver voglia di stare insieme. Sarà un’estate atipica ma sempre estate sarà!“.

12 agosto – I Nomadi

I Nomadi sono stati tra i primi, alla fine del lockdown (leggi qui), ad annunciare i live estivi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e a favore del loro pubblico.

La data all’Asiago Live sarà un’occasione speciale per festeggiare il compleanno di Beppe Carletti, anima dei Nomadi, che quel giorno compirà 74 anni.

“Sono praticamente nato sul palcoscenico – commenta l’artista – e festeggiare il mio compleanno in un concerto è una cosa naturale per me. Ad Asiago, però, in questo anno particolare sarà più emozionante perché il ritorno ai live è stata una esperienza forte. È successo poche volte nella mia vita di non fare dei concerti per sei mesi, ad esempio quando è scomparso Augusto. Ed anche questa volta è stato per un motivo molto grave, che ha riguardato la sofferenza di tante persone. Ma la vita senza musica non può esistere“.

13 agosto – GALà DELLA LIRICA

Galà della Lirica con l’Orchestra Ritmica Sinfonica e il Coro Lirico Opera House diretti dal Maestro Diego Basso.

Lo spettacolo del 13 agosto propone ouverture e arie del mondo della lirica. L’Orchestra Ritmica Sinfonica e il Coro Lirico Opera House , diretti dal Maestro Diego Basso, coinvolgeranno il pubblico con un’esperienza tra musica e bel canto. In scaletta: Giuseppe Verdi “Va pensiero” da Nabucco, “Brindisi” da La Traviata, “Marcia Trionfale” da Aida; Giacomo Rossini “Sinfonia” da “Il Barbiere di Siviglia”; Giacomo Puccini “E Lucean le stelle” da Tosca e “Nessun Dorma” da Turandot; Vincenzo Bellini “Casta Diva” da Norma; Pietro Mascagni “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana; Georges Bizet “Preludio” da Carmen e altre famose arie.

Sul palcoscenico si alterneranno il soprano Claudia Sasso, il baritono Andrea Zaupa e il tenore Giuseppe Distefano.

In vista del concerto è in corso anche LA CAMPAGNA “LA LIRICA È GIOVANE”, che permette a 150 ragazzi di partecipare gratuitamente all’evento. Per prenotarsi è sufficiente contattare l’organizzazione del festival (tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com).

L’iniziativa vuole incentivare fra i giovani l’ascolto della musica lirica dal vivo, prestigioso patrimonio della cultura italiana che, come un tempo, è capace di parlare e comunicare anche con le nuove generazioni.

La rassegna Asiago Live è organizzata da Due Punti Eventi e dal Comune di Asiago. Inizio concerti ore 21.00.

PREVENDITE:

on line e punti vendita Ticketone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







BIGLIETTI FRANCESCO GABBANI (10 AGOSTO)

POLTRONISSIME GOLD EUR 40+diritti di prevendita

POLTRONISSIME EUR 30+diritti di prevendita

BIGLIETTI I NOMADI (12 AGOSTO)

POLTRONISSIME GOLD EUR 35+diritti di prevendita

POLTRONISSIME EUR 30+diritti di prevendita

POLTRONE EUR 25+diritti di prevendita

BIGLIETTI GALÀ DELLA LIRICA (13 AGOSTO)

POLTRONISSIME GOLD EUR 35+diritti di prevendita

POLTRONISSIME EUR 30+diritti di prevendita

POLTRONE EUR 25+diritti di prevendita

INFORMAZIONI:

DUEPUNTI EVENTI: – tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com

Ufficio stampa Due Punti Eventi:

Mabi Comunicazione

Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com – mob.

+39.339.6783954