Per l’estate 2023 Ascanio riprende una celebre hit di “Tony Renis” in “Dimmi quando tu verrai”

Torna Ascanio con un singolo per l’estate 2023 intitolato Dimmi quando tu verrai.

Il giovanissimo cantautore pugliese, ex allievo di Rudy Zerbi nel talent Amici programma in cui ha partecipato fino a dicembre perdendo poi la sfida contro Angelina Mango, torna quindi con nuovo brano dopo Riaccendo la tv (del 2021) e Mood e Margot (del 2022). Quest’ultima canzone conta sei milioni di stream e gli ha permesso di essere invitato a programma di rilievo come Viva Rai 2! di Fiorello.

Nel 2023 Ascanio ha quindi pubblicato il singolo Karma e partecipato come feat. ai nuovi singoli di Charlotte e Calma.

Seguendo una mania tornata in voga quest’anno, vedi Caffellatte, Tancredi, Deddy, Rosa Chemical e Ava, tra gli altri, Ascanio sceglie di campionare un celebre brano del passato. Si tratta di Quando, quando, quando di Tony Renis.

Dimmi quando tu verrai è un rifacimento dell’iconico brano italiano che il giovane cantautore ha trasformato donandogli un’attitudine fresca e travolgente, attualizzando.

Nel brano Ascanio descrive una storia in cui il protagonista è pienamente innamorato di una ragazza che, purtroppo, non ricambia i suoi sentimenti. Tra una dedica d’amore e l’altra, senza troppe sdolcinature.

Alla produzione troviamo ancora una volta Jaro, alias Giacomo Roggia, producer multiplatino già al lavoro con artisti come Shade, J-Ax, Lortex, Biondo, Federica Carta e tanti altri ancora.

Dimmi quando tu verrai è pubblicato sotto etichetta Dmb Management & Production con distribuzione Sony Music Italy.