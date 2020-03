Artisti Profondi è il nome della diretta di musica live in streaming ideata e organizzata da Virginio, cantautore nato a Fondi, per aiutare la sua città. Un live a cui prenderanno parte molti nomi della musica italiana.

Lo show si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa.

ARTISTI PROFONDI: cast e dettagli

Marco Masini, Arisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone e Federica Camba sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno al concerto Artisti Profondi in diretta streaming giovedì 2 aprile alle 21.00 sui profili social di Virginio, per l’esattezza su Instagram, Facebook e Twitter.

L’iniziativa vuole essere di supporto alla città dell’Agro Pontino, ad oggi tra le più colpite in questo momento dalla piaga del Coronavirus, chiusa da un provvedimento della Regione Lazio per arginare la diffusione del virus, in quanto nella città è presente un terzo dei casi registrati in tutta la Provincia.

Ecco le parole del cantautore per raccontare questo evento solidale…

“È bello sapere di essere circondati da artisti profondi e non mi riferisco solo al gioco di parole con la mia città ma anche alla loro profondità d’animo nell’accettare subito il mio invito, anche e soprattutto in una situazione di emergenza come questa.”

A tal proposito l’evento si propone di abbracciare virtualmente Fondi attraverso la musica, ma soprattutto di far conoscere il fondo per l’Emergenza Coronavirus creato appositamente dal Comune il quale, insieme alla ProLoco, ha dato pieno Patrocinio allo speciale concerto.

L’evento in diretta web sui social vedrà la partecipazione degli artisti del panorama musicale italiano che si alterneranno proponendo i loro successi, ma non solo, il live sarà impreziosito anche da nomi di spicco della città di Fondi che si sono distinti in ambito artistico a livello nazionale e internazionale, tra cui anche Tania Tuccinardi (protagonista in Notre Dame De Paris), Gabriele Pezone (pianista e concertista internazionale) e Desirè Capaldo (cantante lirica), Chiara Stroia (cantautrice jazz).

Una regia speciale darà la possibilità agli Artisti di interagire con Virginio, che farà da “collante” e lascerà di volta in volta il palco, in questo caso lo schermo, alla performance degli artisti, i veri protagonisti.

I vari nomi parleranno e si esibiranno in un concerto “da casa”, ovviamente tutti nella condizione di quarantena nazionale.

La diretta

Il concerto in diretta streaming “Artisti Profondi” si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa, lanciata da Rockol insieme a All Music Italia e portata avanti con i siti Frequenza Italiana, Musica da Palco, Newsic, OM- Optimagazine, Onde Funky e Onstage.

I social di Virginio che trasmetteranno l’evento in contemporanea giovedì 2 aprile alle 21.00 ma sarà possibile in contemporanea assistere all’evento anche da questo articolo di All Music Italia.

Alle ore 21 del 2 aprile infatti apparirà qui sotto un player con lo show in contemporanea.