Arisa per l’ucraina: il 4 Aprile a Milano, un concerto piano e voce a favore delle donne e dei bambini in fuga dalla guerra

Rinnova il suo impegno sociale Arisa che negli anni si è schierata più volte a favore delle donne e dei bambini in difficoltà. Questa volta lo farà con un concerto per la Fondazione Francesco Rava, che si terrà il 4 Aprile al Teatro Lirico di Milano, in cui presenterà dal vivo in versione piano e voce, accompagnata da Giuseppe Barbera, i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo disco Ero Romantica.

Queste le sue parole:

Sono davvero felice di potere contribuire nel mio piccolo ad alleviare per quanto possibile le cause di una guerra così spietata e insensata, dove i civili vengono bersagliati senza pietà e a farne le spese sono spesso i bambini e le persone più deboli.

Spero che gli ospedali possano, con il nostro contributo, salvare quanti più bambini possibili e che la fondazione Rava che ringrazio per questa grande opportunità possa accogliere quante più famiglie in fuga.



arisa per l’ucraina

Tra le voci più eleganti del panorama nazionale non è la prima volta che l’artista si trova a lavorare fianco a fianco con la Fondazione Francesco Rava come volontaria in prima linea e testimonial: già nel 2016 aveva registrato il brano Voce per Haiti con i bambini della Casa NPH in Haiti, si era poi recata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, dove la Fondazione ha ricostruito 8 scuole. Più recentemente, durante la pandemia, Arisa ha donato il brano Nucleare a favore del Progetto Maternità Covid.

Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, si è detta riconoscente nei confronti dell’impegno costante della cantante:

Sono profondamente grata ad Arisa per essere ancora una volta vicina alla Fondazione Francesca Rava con la sua straordinaria sensibilità; così come avvenuto in passato .Ed oggi è nuovamente accanto a noi, in prima linea, per sostenere il nostro impegno altrettanto urgente in difesa dei bambini colpiti dalla tragedia di questa guerra. La Fondazione Francesca Rava si è tempestivamente attivata per rispondere concretamente alle esigenze degli ospedali ucraini e nell’accoglienza delle famiglie scappate dalla guerra.



L’evento è patrocinato dal Comune di Milano. Grazie al supporto del brand Aldo Coppola, il ricavato dell’evento sosterrà il lavoro della Fondazione per rispondere alle richieste urgenti degli ospedali in Ucraina. Il concerto ha la media partnership di F.

Ecco le dichiarazioni di Federica Coppola, CEO Aldo Coppola Italia:

Conosco bene lo straordinario impegno umanitario della Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus per i bambini di tutto il mondo. Dopo essere stata personalmente più volte nei campus N.P.H in Honduras e in Messico, il desiderio di prendere parte attiva affiancando la Fondazione in quanti più progetti possibile è costante. Anche in questo caso, noi di

Aldo Coppola abbiamo voluto rispondere tempestivamente a questa emergenza, sostenendo la realizzazione del concerto



L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NELL’EMERGENZA UCRAINA

La Fondazione ha già inviato 9 convogli, per un totale di 150 tonnellate di aiuti sanitari e beni di prima necessità, a Chernivtsi, Ucraina meridionale, e di Tarnow e Łańcut, località di frontiera al confine polacco e poi smistati negli ospedali di tutto il paese. È stata inoltre attivata una rete di solidarietà, con l’aiuto di associazioni e donatori, per le moltissime richieste di aiuto pervenute al fine di dare sistemazione e sostegno alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra, principalmente composte da donne e bambini.