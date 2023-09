Ariete sceglie la malinconia di”Dormiveglia” per le radio

Ariete Dormiveglia testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album “La notte” di Ariete.

Il 21 settembre scorso, anticipato dal singolo “Rumore” è uscito il nuovo disco di Ariete. Ad una settimana di distanza la cantautrice estrae per le radio un nuovo singolo dal progetto, “Dormiveglia“.

Ariete Dormiveglia significato del brano

In radio da venerdì 29 settembre “Dormiveglia” è una pagina del diario personale di Ariete.

La cantautrice ci porta in una dimensione profondamente malinconica con il racconto di un amore finito, che nonostante il tentativo di mettere un punto, non pone mai fine alla lotta continua tra restare e andare via. Il limbo emotivo vissuto per la costante incertezza che una storia possa davvero funzionare, provoca lo stesso effetto del dormiveglia: ci si lascia andare, ma mai completamente.

Una parte di noi rimane sveglia, attenta a non perdere il controllo perché il timore che tutto finisca non lascia spazio alla pace.

Ariete dormiveglia testo e audio

Cosa mi fai?

Mille notti ad aspettare un giorno che non arriva mai

Tu continui a sfiorarmi e mi chiedo quando mi toccherai

I miei segreti a chi li racconterai

Prendi le tue cose e vai

Cosa rispondi a chi chiede: “Come stai?”

Foto strappate

Solo ricordi sbiaditi

Cerco il tuo viso al mattino

Ma so fingere anche di stare bene

Quando non stiamo insieme

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce nella testa che mi dice: “Resta, resta”

Resta sveglia, sai che noi

Volteremo pagina e rimarremo uguali

Mi guardi negli occhi e sai bene cosa mi fai

Che cosa sai?

Lo sai che ti aspetto tutti i giorni ma non arrivi mai?

Che sei bella senza via d’uscita, così come sei

I miei segreti te li dirò la notte sotto un cielo di nei

Amore un quadro che fa invidia ai musei

Sai essere casa

Ma anche un ricordo sbiadito

Io non ci credo al destino

Ma so fingere anche di stare bene

Quando non stiamo insieme

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce nella testa che mi dice: “Resta, resta”

Resta sveglia, sai che noi

Volteremo pagina e rimarremo uguali

Mi guardi negli occhi e sai bene cosa mi fai

Tu scapperai dai miei giorni

Ricorderai quelle notti

Non torneranno mai

Io starò bene senza più pensarci

Cosa mi fai? Non lo vedi

E resterò qui ancora in piedi

E riderò di noi

Aspetto l’alba e poi

Dormiveglia da tre notti e non ci sei

Ho una voce

Nella testa

Che mi dice