Arianna duetta per la prima volta con Alfa in “Vita mia”, brano che riprende la melodia di una grande canzone napoletana

Arianna feat Alfa Vita mia testo e significato.

Nuovo duetto per l’estate 2023 con un’altra coppia completamente inedita. Arianna sceglie di duettare con il giovane Alfa, cantautore tra i più amati dalla Generazione Z. Esce venerdì 30 giugno Vita mia.

Arianna, vero nome Arianna Bergamaschi, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 dopo essere stata scelta come testimonial Disney, per cui incide 5 album, tra 2.000 giovani ragazze. Nel 1999 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano C’è che ti amo e, nel 2013 lancia una carriera internazionale con brani come Sexy people feat. Pitbull, Adesso o mai feat. Shaggy, Who di you love con Flo Rida, Mona Lisa Smile di will.i.am e ancora Shaggy con Bella vita.

Dopo aver lanciato nel 2021 il suo ultimo singolo, Beatiful Angel, torna ora con una prima collaborazione con un artista italiano.

Arianna feat Alfa vita mia significato del brano

Il singolo Vita mia è stato prodotto da Ryan Tedder, front man dei One Republic e produttore discografico statunitense al lavoro con artista come Madonna, U2, Adele, Lady Gaga, Beyoncè, Ed Sheeran e molti altri ancora.

In Vita Mia è stato inserita la melodia di ’O surdato ‘nnammurato, una delle più famose canzoni in lingua napoletana, scritta dal poeta Aniello Califano nel 1915 e reinterpretata più volte da molti artisti italiani: il testo descrive la tristezza di un soldato che durante la prima guerra mondiale è costretto a salutare la donna di cui è innamorato senza sapere se mai potrà rivederla.

Arianna spiega così la scelta del brano e di coinvolgere Alfa:

“’O surdato ‘nnammurato”, è da molti considerata una canzone che trasmette gioia e allegria. In realtà è una canzone che affronta anche il dolore di un soldato costretto a lasciare il proprio amore per partire per la guerra”. Lo scopo mio e di Alfa è stato quello di parlare dell’essere umano forzato ad uno scontro che non ha voluto, all’abbandono della propria casa, della propria patria e degli affetti, in nome di qualcosa che non ha potuto scegliere, una guerra che non ha mai chiesto”.

Arianna feat Alfa vita mia testo e audio

“Vado per non tradire la patria

ma forse è la patria che mi ha tradito

chi era un fratello ora è un mio nemico”

Testo completo in arrivo